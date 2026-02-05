Многие не осознают, что высокое кровяное давление, или гипертония, часто является следствием неправильного образа жизни.

Доктор Нишит Чандра, главный врач отделения интервенционной кардиологии Института сердца Fortis Escorts, утверждает, что пациентам с гипертонией он в первую очередь рекомендует не медикаменты, а интенсивную двух- или трехнедельную диету и физические нагрузки. Около 30% его пациентов нормализуют кровяное давление благодаря изменениям в образе жизни и рационе, сообщает Indianexpress.

Исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии, показало, что люди, которые ежедневно употребляли наибольшее количество помидоров или томатных продуктов, снизили риск развития высокого кровяного давления более чем на треть. У тех, кто не страдал гипертонией и также потреблял много помидоров, риск заболевания оказался на 36% ниже.

Высокое кровяное давление обусловлено избыточным потреблением натрия с пищей. Поэтому врачи часто советуют своим пациентам ограничить потребление соли. Суточная норма натрия не должна превышать 1500–2000 мг. Контролировать влияние натрия на кровяное давление можно с помощью калия и продуктов, богатых им. Помидоры являются доступным источником калия.

Кроме того, помидоры содержат ликопин, который способствует стабилизации эндотелия и стенок артерий, улучшая кровоток и снижая кровяное давление.

Важно правильно употреблять помидоры. Если посыпать их солью или готовить на сильном огне, их питательные и кардиозащитные свойства теряются. Даже добавление соли в томатный салат или сок снижает их пищевую ценность. В средиземноморской диете, признанной наиболее полезной для сердечно-сосудистой системы, помидоры употребляются в сыром виде, часто сбрызнутые оливковым маслом. Таким образом, правильное включение помидоров в рацион, наряду с физической активностью и полноценным сном, поможет поддерживать кровяное давление в норме.

Что такое средиземноморская диета

Врачи и диетологи уже давно утверждают, что средиземноморская диета является одной из самых правильных и полезных. Она способствует поддержанию нормального веса и здоровья. Основу рациона этой диеты составляют большое количество фруктов и овощей, среди которых помидоры занимают ключевое место. Также в ней присутствуют оливковое масло и рыба.

Источник: 1001sovet