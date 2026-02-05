Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врач рассказал, почему сырые помидоры без соли способствуют снижению давления 0 209

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач рассказал, почему сырые помидоры без соли способствуют снижению давления

Повышенное кровяное давление связано с избыточным потреблением натрия в рационе.

 

Многие не осознают, что высокое кровяное давление, или гипертония, часто является следствием неправильного образа жизни.

Доктор Нишит Чандра, главный врач отделения интервенционной кардиологии Института сердца Fortis Escorts, утверждает, что пациентам с гипертонией он в первую очередь рекомендует не медикаменты, а интенсивную двух- или трехнедельную диету и физические нагрузки. Около 30% его пациентов нормализуют кровяное давление благодаря изменениям в образе жизни и рационе, сообщает Indianexpress.

Исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии, показало, что люди, которые ежедневно употребляли наибольшее количество помидоров или томатных продуктов, снизили риск развития высокого кровяного давления более чем на треть. У тех, кто не страдал гипертонией и также потреблял много помидоров, риск заболевания оказался на 36% ниже.

Высокое кровяное давление обусловлено избыточным потреблением натрия с пищей. Поэтому врачи часто советуют своим пациентам ограничить потребление соли. Суточная норма натрия не должна превышать 1500–2000 мг. Контролировать влияние натрия на кровяное давление можно с помощью калия и продуктов, богатых им. Помидоры являются доступным источником калия.

Кроме того, помидоры содержат ликопин, который способствует стабилизации эндотелия и стенок артерий, улучшая кровоток и снижая кровяное давление.

Важно правильно употреблять помидоры. Если посыпать их солью или готовить на сильном огне, их питательные и кардиозащитные свойства теряются. Даже добавление соли в томатный салат или сок снижает их пищевую ценность. В средиземноморской диете, признанной наиболее полезной для сердечно-сосудистой системы, помидоры употребляются в сыром виде, часто сбрызнутые оливковым маслом. Таким образом, правильное включение помидоров в рацион, наряду с физической активностью и полноценным сном, поможет поддерживать кровяное давление в норме.

Что такое средиземноморская диета

Врачи и диетологи уже давно утверждают, что средиземноморская диета является одной из самых правильных и полезных. Она способствует поддержанию нормального веса и здоровья. Основу рациона этой диеты составляют большое количество фруктов и овощей, среди которых помидоры занимают ключевое место. Также в ней присутствуют оливковое масло и рыба.

Источник: 1001sovet

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Продукты, полезные при гастрите
Изображение к статье: Запеканка из рыбы - идеальное блюдо для ужина!
Изображение к статье: Какое количество белка необходимо в день и какие продукты помогут восполнить его нехватку
Изображение к статье: Врач выделил два типа масла, которые более опасны для сердца и печени, чем сливочное

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Она уверенно шагает по дороге славы. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Психологи выяснили, что девочкам в школе комфортнее, чем мальчикам
Люблю!
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео