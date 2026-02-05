Масло — важный элемент нашего рациона. Однако не все его разновидности полезны для здоровья, особенно при частом употреблении. Гастроэнтеролог предупреждает, какие масла стоит избегать.

Сливочное масло содержит значительное количество животных жиров и вредных насыщенных жирных кислот, которые могут негативно сказаться на состоянии сосудов, печени и поджелудочной железы, сообщает Doctorpiter.

Однако еще более вредными для этих органов могут оказаться другие виды масла, получаемые из сливочного: топленое и гхи. Несмотря на их внешнее сходство, это два различных продукта. Об этом рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Более вредные, чем сливочное

«Оба типа масла изготавливаются из молочного сырья и представляют собой животные жиры. Однако гхи отличается от топленого масла технологией производства, — поясняет Сергей Вялов. — Гхи получают из сливок, подвергая их нагреванию и очистке, тогда как топленое масло — это результат плавления сливок и масла. В обоих случаях при нагревании жиры окисляются, что делает конечный продукт еще более вредным. Кроме того, масло теряет часть жидкости и становится более концентрированным».

В 100 г сливочного масла содержится 21 мг холестерина, в топленом и гхи — по 25 мг.

В 100 г сливочного масла — 5 г вредных насыщенных жирных кислот, в гхи и топленом — по 6,5 г.

В 100 г сливочного масла содержится 2,4 мг полезных веществ: кальция, фосфора и калия, в гхи и топленом — меньше, всего 0,4 мг.

«Таким образом, топленое масло и гхи приносят больше вреда, что особенно негативно сказывается на печени, сердце и поджелудочной железе, а также может способствовать развитию атеросклероза и избыточному весу», — подводит итог Сергей Вялов.

Сгущенное молоко — полезный продукт

Стоит отметить, что сгущенное молоко также производится путем сгущения обычного молока. В нем содержится гораздо больше жиров — 8% против 3,5% в коровьем. Однако и сахара в нем много — 56 г на 100 г продукта по сравнению с 5 г в простом молоке. Тем не менее, полезные вещества, такие как кальций, витамины А и D, в сгущенке не уменьшаются. Для получения этих веществ нужно употребить гораздо меньший объем продукта.

«В результате сгущенное молоко приносит больше пользы, кальция и энергии, чем обычное», — утверждает гастроэнтеролог.

Защита гхи

Диетолог Марина Розенштейн высказалась в защиту натурального масла гхи, назвав его диетическим продуктом. По ее словам, в процессе топления гхи освобождается от молочных белков (альбумины и глобулины) и лактозы (молочный сахар), что делает его легким для усвоения, сохраняя при этом витамины А и Е и линолевую кислоту.

Это масло подходит даже тем, кто страдает непереносимостью молочного белка, а также тем, кто придерживается диет, исключающих сахара.

Диетолог уверена, что регулярное употребление гхи способствует улучшению работы желудка и укреплению иммунной системы.