Приготовить этот впечатляющий суп, идеально подходящий для праздничного стола, гораздо проще, чем готовить множество салатов, а его внешний вид вполне достоин внимания. Однако не стоит дожидаться праздника — можно насладиться этим супом уже на ближайшем обеде.
Ингредиенты
2 средние моркови
8 средних картофелин
1 стебель лука-порея (белая часть)
50 г сливочного масла
6–8 стеблей укропа
1/4 ч. л. молотого мускатного ореха
300 мл жирных сливок
соль, свежемолотый черный перец
укроп для подачи
Для кнелей:
200 г филе лосося (спинная часть)
300 г теши лосося без кожи
100 мл белого сухого вина
1 белок
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1
Нарежьте филе лосося и тешу небольшими кубиками, слегка посолите и поперчите, залейте белым вином и перемешайте. Оставьте мариноваться на 30 минут.
Шаг 2
Очистите морковь и картофель, нарежьте их небольшими кубиками. Лук-порей нарежьте полукольцами и промойте.
Шаг 3
В кастрюле разогрейте сливочное масло и обжарьте лук-порей до мягкости. Затем добавьте морковь и картофель, влейте 400 мл горячей воды, чтобы она лишь покрывала овощи, и доведите до кипения. Свяжите стебли укропа ниткой и положите в кастрюлю. Посолите и варите до готовности овощей, около 20 минут.
Шаг 4
Откиньте рыбу на дуршлаг, чтобы избавиться от лишнего вина. Измельчите рыбу в пюре с помощью блендера. Посолите и поперчите по вкусу. Взбейте белок до твердых пиков и аккуратно соедините с рыбным фаршем.
Шаг 5
Сформируйте кнели с помощью двух ложек и выложите их на лист пергамента.
Шаг 6
Вскипятите воду в широком сотейнике или глубокой сковороде. Возьмите пергамент за края и аккуратно опустите в воду. Варите кнели 3 минуты, затем, взявшись за пергамент, достаньте их из воды и перенесите на поднос или противень.
Шаг 7
Пюрируйте суп с помощью блендера, добавьте мускатный орех. Влейте сливки и подогрейте, но не доводите до кипения.
Шаг 8
Разлейте суп по тарелкам, добавьте кнели. Посыпьте мелко нарезанным укропом и подавайте к столу сразу же.
Кстати
Обратите внимание на интересный способ приготовления рыбных кнелей — их опускают в воду на листе пергамента. Это позволяет им равномерно провариться и облегчает процесс извлечения.
