Приготовить этот впечатляющий суп, идеально подходящий для праздничного стола, гораздо проще, чем готовить множество салатов, а его внешний вид вполне достоин внимания. Однако не стоит дожидаться праздника — можно насладиться этим супом уже на ближайшем обеде.

Ингредиенты

2 средние моркови

8 средних картофелин

1 стебель лука-порея (белая часть)

50 г сливочного масла

6–8 стеблей укропа

1/4 ч. л. молотого мускатного ореха

300 мл жирных сливок

соль, свежемолотый черный перец

укроп для подачи

Для кнелей:

200 г филе лосося (спинная часть)

300 г теши лосося без кожи

100 мл белого сухого вина

1 белок



Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1

Нарежьте филе лосося и тешу небольшими кубиками, слегка посолите и поперчите, залейте белым вином и перемешайте. Оставьте мариноваться на 30 минут.

Шаг 2

Очистите морковь и картофель, нарежьте их небольшими кубиками. Лук-порей нарежьте полукольцами и промойте.

Шаг 3



В кастрюле разогрейте сливочное масло и обжарьте лук-порей до мягкости. Затем добавьте морковь и картофель, влейте 400 мл горячей воды, чтобы она лишь покрывала овощи, и доведите до кипения. Свяжите стебли укропа ниткой и положите в кастрюлю. Посолите и варите до готовности овощей, около 20 минут.

Шаг 4

Откиньте рыбу на дуршлаг, чтобы избавиться от лишнего вина. Измельчите рыбу в пюре с помощью блендера. Посолите и поперчите по вкусу. Взбейте белок до твердых пиков и аккуратно соедините с рыбным фаршем.

Шаг 5



Сформируйте кнели с помощью двух ложек и выложите их на лист пергамента.

Шаг 6

Вскипятите воду в широком сотейнике или глубокой сковороде. Возьмите пергамент за края и аккуратно опустите в воду. Варите кнели 3 минуты, затем, взявшись за пергамент, достаньте их из воды и перенесите на поднос или противень.

Шаг 7



Пюрируйте суп с помощью блендера, добавьте мускатный орех. Влейте сливки и подогрейте, но не доводите до кипения.

Шаг 8

Разлейте суп по тарелкам, добавьте кнели. Посыпьте мелко нарезанным укропом и подавайте к столу сразу же.

Кстати

Обратите внимание на интересный способ приготовления рыбных кнелей — их опускают в воду на листе пергамента. Это позволяет им равномерно провариться и облегчает процесс извлечения.

Источник: jenskiymir