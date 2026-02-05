Baltijas balss logotype
ЗОЖ без фанатизма: что уже не работает в 2026 году

Люблю!
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: ЗОЖ без фанатизма: что уже не работает в 2026 году

Всем надоели жесткие рамки и универсальные советы, поэтому тема здоровья перестает быть набором модных запретов и превращается в персональную систему заботы о себе.

То, что ещё совсем недавно считалось «правильным», сегодня вызывает всё больше сомнений как у медиков, так и у тех, кто устал жить под контролем цифр, строгих рамок и постоянного стресса, связанного с выполнением этих правил. Нутрициолог Елена Мухина делится наблюдениями о ключевых направлениях велнеса 2026 года.

Отказ от подсчёта калорий

Долгое время именно фиксация калорий использовалась как главный способ осознанного питания. Сегодня же становится ясно: подсчитать их до точного значения практически невозможно, а постоянный контроль часто превращается не в осознанное питание, а в тревогу и навязчивые мысли о еде. Вместо этого подход смещается в сторону внимания к качеству пищи, её насыщаемости и реакции организма.

Жир — не враг, а часть здорового питания

Диеты с очень низким содержанием жиров окончательно потеряли статус «здоровых». Жиры действительно необходимы организму — они поддерживают гормональный баланс, помогают работе мозга и способствуют усвоению витаминов. В 2026 году главный вопрос звучит не «сколько жиров исключить», а «какие именно, с чем и зачем их включать в рацион».

Критика универсальных советов из соцсетей

Одним из заметных сдвигов последних лет стал отказ от бездумного следования рекомендациям популярных блогеров. То, что работает у одного человека, может оказаться совершенно неэффективным — иногда даже вредным — для другого. На смену универсальным лайфхакам приходит подход, основанный на результатах чек-апа, анализов и персональных программах оздоровления. Благодаря этому медицинский подход становится более индивидуальным, ведь не существует двух одинаковых организмов.

Жёсткие диеты утрачивают статус универсальных решений

Такие схемы питания, как кето-диета, интервальное голодание, монодиеты или экстремальные ограничения, всё чаще рассматриваются как краткосрочные эксперименты, а не как устойчивые стратегии здоровья. Их эффекты могут быть заметны быстро, но потенциальные риски недостатков питательных веществ и сбоев в обмене веществ делают такие модели менее привлекательными для длочной практики.

Перегрузки в спортзале уходят в прошлое

Интенсивные тренировки «до отказа» перестают быть показателем заботы о себе. Сегодня физическая активность рассматривается в равной степени с восстановлением, сном и практиками, поддерживающими психическое состояние. Медитация, дыхательные упражнения и регулярные паузы становятся не менее важной частью здорового образа жизни, чем спортивные занятия. ЗОЖ всё больше воспринимается как баланс между телом и психикой, а не как непрерывная гонка к рекордам.

Читайте нас также:
#питание #фитнес #тренировки #забота о себе #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

