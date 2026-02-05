Baltijas balss logotype
Прыжки сразу после пробуждения: правда ли утренний тренд дарит заряд бодрости 0 154

Люблю!
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прыжки сразу после пробуждения: правда ли утренний тренд дарит заряд бодрости

В соцсетях набирает популярность простой утренний ритуал — 50 прыжков сразу после сна. TikTok обещает прилив энергии, лёгкость в теле и бодрость без кофе. Разбираемся, что из этого действительно работает, а что — лишь эффект ожиданий.

В чём суть тренда

Идея проста: сразу после пробуждения, не растягивая утро и не проверяя телефон, сделать не менее 50 прыжков. Без таймера, без сложных упражнений и без специальной подготовки. Поклонники метода уверяют, что такие прыжки помогают быстрее проснуться, «разогнать» тело, улучшить пищеварение и даже снизить вздутие живота.

Тренд стал вирусным именно из-за своей доступности — не нужен спортзал, коврик или особая форма. Всего несколько минут движения, и день якобы начинается совсем иначе.

Что происходит на практике

По данным издания Real Simple, эффект от утренних прыжков не такой однозначный, как описывают энтузиасты в соцсетях.

Первый день

Большинство людей отмечают, что упражнение оказывается сложнее, чем кажется на видео. Уже после 25–30 прыжков может понадобиться пауза. Возможны:

  • учащённое сердцебиение

  • лёгкий дискомфорт в желудке

  • ощущение тошноты

Мгновенного прилива энергии, как правило, не возникает.

Третий–четвёртый день

Тело начинает адаптироваться. После прыжков появляется кратковременная бодрость, но она быстро исчезает, если сразу сесть или лечь. Наиболее заметный эффект возникает, если после прыжков:

  • выйти на короткую прогулку

  • получить дневной свет

  • продолжить движение, а не возвращаться в постель

А как насчёт пищеварения и «лёгкости»

Заявления об улучшении пищеварения и уменьшении вздутия в большинстве случаев не подтверждаются. Прыжки действительно активируют кровообращение, но не являются универсальным средством для работы ЖКТ. Поэтому этот эффект скорее индивидуален и зависит от общего образа жизни, питания и уровня активности.

Что важно учитывать

  • Прыжки не заменяют сон. Ни одно упражнение не компенсирует хронический недосып.

  • Контекст важнее самого упражнения. Движение + солнечный свет работают лучше, чем прыжки в тёмной комнате.

  • Подходит не всем. У некоторых людей прыжки с утра могут вызывать дискомфорт, головокружение или тошноту.

  • Формат можно менять. Это может быть не ежедневная привычка, а способ быстро «включить» тело в нужные дни.

Итог

Утренние прыжки — это не волшебный источник энергии, а простой способ добавить движения в начало дня. Они могут слегка взбодрить, помочь быстрее проснуться и настроиться на активность, но не заменят полноценный сон, прогулки и регулярные тренировки. Как и большинство трендов из TikTok, они работают лучше всего в комплексе, а не сами по себе.

источник

Читайте нас также:
#образ жизни #TikTok #социальные сети #фитнес #энергия #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
