5 февраля — день, когда был впервые синтезирован витамин D. В 1928 году немецкий химик Адольф Виндаус осуществил этот прорыв, и с тех пор витамин D продолжает оказывать положительное влияние на наше здоровье.

История открытия витамина D

В 1650 году английский врач Глиссон описал заболевание у детей, характеризующееся серьезными нарушениями в формировании костей и органов, которое он назвал рахитом. На протяжении веков врачи использовали различные методы лечения рахита, но лишь два из них показали свою эффективность — рыбий жир и ультрафиолетовое облучение.

В начале XX века биохимики, исследуя рыбий жир, обнаружили витамин A и обрадовались, полагая, что именно он является решением проблемы рахита. Однако в ходе экспериментов на животных выяснилось, что даже рыбий жир без витамина A способен излечивать рахит. Это привело к пониманию, что другое жирорастворимое вещество, содержащееся в рыбьем жире, отвечает за лечение, и его назвали витамином D (при этом витамины A, B и C уже были открыты). Параллельно ученые продолжали использовать солнечный свет для лечения рахита у животных, а также облученные ультрафиолетом корма.

5 февраля 1928 года немецкий химик Адольф Виндаус синтезировал эргостерин или эргостерол — провитамин D, который под действием ультрафиолетовых лучей превращался в эргокальциферол. В этом же году он был удостоен Нобелевской премии по химии за открытие 7-дегидрохолестерола — предшественника витамина D.

Сегодня известны витамины D2 (эргокальциферол) и D3 (холекальциферол), последний из которых был открыт позже. Ранее существовавшее название витамина D1 оказалось смесью эргокальциферола и других стеринов.

Значение витамина D для здоровья

Основная функция витамина D заключается в поддержании полноценного минерального обмена в костной ткани. Он способствует поддержанию уровня ионов кальция и фосфора в организме, регулируя их всасывание в тонком кишечнике.

Недостаток витамина D приводит к нарушению усвоения кальция и фосфора, что может вызвать проблемы с минерализацией костной ткани. У детей это проявляется в виде рахита, а у взрослых может привести к остеопорозу и другим заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, витамин D играет важную роль в функционировании сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной, иммунной и эндокринной систем. Он может помочь предотвратить развитие диабета, гипотиреоза и других эндокринных расстройств.

Продукты, богатые витамином D

Жирорастворимый витамин D не разрушается при термической обработке, однако его усвоение и действие зависят от общего рациона питания. Нехватка белков, незаменимых жирных кислот, витаминов A и C, а также кальция, фосфора и магния может негативно сказаться на обмене витамина.

Содержание витамина D в продуктах питания невелико — из натуральных источников значительное количество этого витамина содержится только в рыбьем жире. Немного меньше его в летнем сливочном масле и яйцах (желтках). В растительных продуктах витамин D практически отсутствует.

Чаще всего дефицит витамина D наблюдается в конце зимы, в феврале, когда мы испытываем нехватку солнечного света и не можем получить необходимое количество витамина из пищи. Это связано с тем, что содержание витаминов в зимних и летних продуктах значительно различается. Поэтому важно рассматривать возможность приема витамина D в виде добавок к пище.

Содержание витамина D в продуктах питания (на 100 г):

Печень палтуса — 100 000 МЕ

Печень трески — 1500 МЕ

Скумбрия — 500 МЕ

Желток яйца летом — 300 МЕ

Желток яйца зимой — 120 МЕ

Говяжья печень — 100 МЕ

Масло сливочное летом — 100 МЕ

Масло сливочное зимой — 30 МЕ

Чеддер — 40 МЕ

Молоко — 5 МЕ