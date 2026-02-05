Новое исследование, проведенное учеными Университета Эксетера, показало, что занятия музыкой на протяжении жизни способствуют улучшению здоровья мозга в пожилом возрасте. Особенно полезной оказалась игра на фортепиано, отметили исследователи. Музыка связана с улучшением памяти и способностью решать сложные задачи. Продолжая музицировать, можно добиться еще более впечатляющих результатов.

Музыкотерапия действительно обладает оздоровительными свойствами, сообщил кандидат психологических наук и психоаналитик Алексей Мелехин.

Суть музыкотерапии заключается в том, что определенные звуки, ритмы и инструменты вызывают специфические эмоции и требуют активизации различных навыков. Инструменты имеют свои акустические и ритмические особенности, которые требуют взаимодействия, что, в свою очередь, активирует когнитивные резервы и возможности. Не секрет, что различные музыкальные инструменты могут оказывать влияние на эмоциональное состояние человека.

Исследования показали, что игра на музыкальных инструментах, даже на самых простых уровнях, как форма досуга, а не профессионального обучения, способствует снижению рисков гериатрической депрессии, уменьшению чувства одиночества, а также снижению умеренных когнитивных нарушений и рисков тяжелых форм деменции, включая сосудистую. Действительно, игра на музыкальных инструментах выполняет функцию когнитивной стимуляции.

Осваивая музыкальный инструмент, человек вовлекается в игровую исследовательскую деятельность, что положительно сказывается на нейрогенезе и нейропластичности мозга. Нейрогенез — это процесс образования новых клеток в головном мозге, который продолжается на протяжении всей жизни. Нейропластичность, особенно после 60 лет, может изменяться, но под воздействием обогащающих факторов, таких как игра на музыкальном инструменте или прослушивание живой музыки, происходит положительное влияние на психическое здоровье и когнитивное состояние.

Исследования показали, что игра на духовых или клавишных инструментах положительно сказывается на сердечно-сосудистом здоровье, а также помогает минимизировать головные боли и напряжение.

Музыка способствует улучшению когнитивного потенциала, поэтому музыкотерапия активно внедряется в реабилитационные программы для пожилых людей, страдающих от депрессий и деменций. Такие занятия помогают восстанавливать поврежденные участки мозга.

Игра на музыкальных инструментах не только развивает новые когнитивные навыки, но и представляет собой новый опыт для мозга. Нервная система перестраивается, формируя новые функциональные связи. Кроме того, игра на инструменте или прослушивание музыки могут вызывать катарсические реакции: кто-то плачет, кто-то переживает утрату, а кто-то радуется и вспоминает приятные моменты. Музыкотерапия оказывает положительное влияние как на физическое, так и на психическое состояние человека.