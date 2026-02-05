5 февраля в православных храмах почитают святых мучеников Климента и его ученика Агафангела, живших в III веке. В народном календаре этот день называется Агафьевым, или Агафий Полухлебник. Наши предки посвящали его домашним заботам, а чтобы привлечь удачу, пекли пироги с курицей и угощали странников.

5 февраля православные верующие отдают дань уважения двум святым мученикам — Клименту и Агафангелу, которые жили в III веке. В условиях язычества они активно проповедовали христианство, крестили людей и исцеляли больных.

За свои убеждения Климент и его преданный ученик Агафангел столкнулись с гонениями. По приказу правителя его слуги захватили христиан и подвергли их жестоким пыткам. Оба святого покинули этот мир с молитвой на устах.

Народный календарь: Агафьев день

Праздник, посвященный святым мученикам, в народе имел разные названия в зависимости от региона. В одних местах его называли Агафьевым днем, в других — Агафий Полухлебник, День Агафия или просто Агафий.

В старину Агафьев день считался временем проверки запасов продуктов. Эту работу начинали еще накануне, в Тимофеев день, а продолжали уже в Агафиев день.

Наши предки в это время очищали закрома, перебирали зерно и крупу, проверяли, как хранятся овощи. «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет», — говорили старцы.

До весны было еще далеко, а запасы, как правило, быстро истощались. Поэтому с Агафьева дня вводился строгий режим экономии, за исключением церковных и семейных праздников.

Что нужно сделать в Агафьев день

В Агафьев день люди обязательно посещали церковь и молились своим ангелам. Они просили о заботе о детях, родственниках, укреплении здоровья и веры, а также о помощи в выборе жизненных путей.

Наши предки верили, что в Агафиев день святые следуют за ангелами по земле. Поэтому всех незнакомцев, встреченных в этот день, угощали едой и подносили хлеб с солью.

В Агафьев день также уделяли внимание сиротам, что было данью уважения великомученику Клименту, рано оставшемуся без родителей. В этот день заботились о странниках и нищих, приглашая их в дом, кормили и давали немного денег.

Если у кого-то были ненужные вещи, их тоже отдавали гостям. Считалось, что это обеспечит защиту святых Климента и Агафангела, которые не оставят семьи в беде.

В Агафьев день проводили тщательную уборку дома, уделяя особое внимание углам. Это позволяло избавиться от негатива после Святок, когда злые духи пытались проникнуть в дом.

В этот день пекли особые пироги с куриным фаршем, которые с XVI века стали называться «курниками». Каждая хозяйка имела свой уникальный рецепт начинки, переданный от матери или свекрови.

Пироги с куриным мясом символизировали здоровье, счастье и достаток. Каждый член семьи обязательно должен был попробовать кусок такого пирога. Крошки никогда не выбрасывали, их отдавали домашним птицам.

Агафьев день: народные приметы

Агафьев день имеет свои приметы. Старцы знали: если в Агафиев день идет снег, лето будет урожайным. «Снег глубок — хлеб хорош», — говорили они. Если светило яркое солнце, это предвещало раннюю весну. Мороз и яркое солнце в Агафьев день предвещали жаркий август.

Чтобы узнать, какая погода ожидает в ближайшие дни, отправлялись в лес, чтобы понаблюдать за белками. Если они весело скакали от дупла к дуплу, это предвещало оттепель. Если белки не показывались, это говорило о приближающихся холодах.

В Агафьев день также прислушивались к синицам. Если птицы громко кричали с утра, это означало, что мороз на подходе. Птицы чувствовали его приближение первыми. Кроме того, наблюдали за кошками: если они лежали животом кверху, это означало, что морозов в ближайшие дни не будет.

Что нельзя делать в Агафьев день

В Агафьев день строго запрещалось поднимать оброненные кем-то деньги и предметы. С ними можно было «подобрать» чужие беды и проблемы. В это время также не рекомендовалось:

Ругаться, сквернословить — к потере денег.

Танцевать — к ссоре с любимым человеком.

Жадничать, отказывать в милостыне — к тяжелой болезни.

Народные приметы, пришедшие к нам из глубины веков, полны предрассудков и язычества. Следовать им, конечно, не обязательно. Это было бы нелепо. Но знать, как жили люди раньше, почему они поступали так или иначе, чего боялись и чему радовались, совсем не лишнее.