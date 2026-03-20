Щитовидная железа оказывает влияние на большинство процессов в нашем организме, поэтому поддержание ее нормального функционирования является одной из наших ключевых задач. Важную роль в этом играет и питание, с которым у многих жителей мегаполисов возникают серьезные трудности, сообщает WomanНit. Мы пообщались с нутрициологом Евгенией Змиренковой, которая поделилась списком продуктов, необходимых для каждого человека. Включив их в свой рацион, вы сможете избежать проблем со щитовидной железой на долгие годы.

Какие вещества необходимы для правильного функционирования щитовидной железы

По словам нашего эксперта, для оптимальной работы щитовидной железы необходимы йод, селен и аминокислота тирозин, так как без этих компонентов невозможно синтезировать важные гормоны. Поэтому в рацион обязательно должны входить следующие продукты:

Морская рыба. Для обеспечения организма необходимыми веществами следует регулярно употреблять: треску, минтай, сельдь и лосось.

Морепродукты. Лидерами по содержанию йода являются: кальмары, креветки и мидии. «Кроме того, в них также присутствуют такие питательные вещества, как витамин B12, селен и фосфор», — отмечает Евгения.

Водоросли. «Сюда можно отнести ламинарию, нори, комбу и чуку», — поясняет нутрициолог. Эти продукты обеспечивают высокую концентрацию йода и являются доступным источником витаминов и минералов.

Хурма. Один-два плода содержат суточную норму йода для взрослого человека. Кроме йода, хурма богата магнием, натрием, железом и витаминами A, C и P. Однако важно не переусердствовать, так как чрезмерное употребление хурмы может негативно сказаться на работе ЖКТ.

Орехи. Обратите внимание на фундук, миндаль, кедровые и грецкие орехи, так как они особенно богаты йодом и селеном. «В них содержатся витамины A, E, K и другие полезные вещества, необходимые для здоровья вашей щитовидной железы», — добавляет Евгения.

Яйца. «Имейте в виду, что одно яйцо содержит 16% от суточной нормы потребления йода», — говорит нутрициолог. Они также богаты белком, полезными жирами, витаминами и минералами.

Картофель. В 100 граммах картофеля содержится 60 мкг йода, но лучше употреблять запеченный картофель, так как в нем сохраняются все полезные вещества. Этот овощ также богат калием, фосфором, магнием, кальцием и цинком.