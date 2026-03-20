Сытное и быстрое блюдо из привычной гречки: идеальный ужин в одной кастрюле (когда надоела обычная каша). Гречка по-купечески — это сытное, вкусное, простое и ароматное угощение. Кроме того, его приготовление занимает совсем немного времени.

Ингредиенты:

гречка - 350 г

лук - 2 шт.

морковь - 2 шт.

сыр - 200 г

филе бедра - 2-3 шт.

вода - 600 мл

соль - по вкусу

перец чёрный молотый - по вкусу

паприка - 1 ч.л. (с горкой)

Способ приготовления:

1. Для начала подготовьте две крупные моркови и две луковицы. Лук нарежьте кубиками, не мельчите, а морковь натрите на крупной тёрке. Также на крупной тёрке натрите 200 г твёрдого сыра.

2. Используйте куриное филе бедра, можно взять целое бедро и самостоятельно удалить косточки. Нарежьте его на небольшие кусочки.

3. В сковороде разогрейте масло и добавьте лук. Обжаривайте его, помешивая, в течение минуты, затем добавьте натёртую морковь. Перемешайте и тушите на среднем огне до полуготовности, это займет около 7-10 минут.

4. Если масла недостаточно, добавьте немного. Выключите сковороду, приправьте овощи солью и чёрным молотым перцем по вкусу, затем отложите в сторону. В миску пересыпьте нарезанное мясо, добавьте соль, перец и 1 ч.л. паприки с горкой. Перемешайте, а гречку тщательно промойте под водой.

5. Возьмите форму для запекания размером 20х30 см и первым слоем выложите обжаренные овощи. Затем равномерно распределите кусочки мяса и сверху высыпьте гречку, разровняв её.

6. В кастрюлю налейте 600 мл воды, добавьте соль и доведите до кипения. Аккуратно вылейте воду в гречку с помощью половника. Накройте блюдо фольгой и поставьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

7. По истечении полчаса достаньте форму из духовки, снимите фольгу, посыпьте сверху натёртым сыром и снова накройте фольгой. Это нужно для того, чтобы вода не испарилась слишком быстро, и гречка осталась сочной.

8. Верните блюдо в духовку на 10 минут, снизив температуру до 160 градусов. Затем снимите фольгу, включите режим конвекции и запекайте ещё 5 минут.

9. Вот и всё, наше блюдо готово. Доставайте из духовки и посыпьте измельчённой зеленью. Подавайте к столу горячим. Гречка по-купечески получается ароматной, рассыпчатой и не сухой.

Источник: mediasole