Овсяное молоко: плюсы и минусы

Дата публикации: 20.03.2026
В последние годы овсяное молоко становится все более популярным как здоровая альтернатива коровьему молоку. Однако стоит ли увлекаться этим продуктом и подходит ли он всем? Давайте разберемся.

 

Польза овсяного молока

* Содержит ценные растительные белки.

* Обогащено витаминами и минералами (B1, B2, D, железо, цинк).

* Содержит минимальное количество жиров и холестерина по сравнению с коровьим молоком.

* Легче усваивается людьми с непереносимостью лактозы.

* Подходит для вегетарианцев и веганов.

* Обладает приятным ореховым вкусом.

Противопоказания к употреблению

* Аллергия на овес.

* Фенилкетонурия (нарушение усвоения фенилаланина).

* Склонность к анемии (из-за содержания фитиновой кислоты).

* Заболевания щитовидной железы.

* Возраст до 2 лет.

* Низкобелковые и низкожировые диеты.

Почему стоит избегать

* Высокое содержание фитиновой кислоты, которая снижает усвоение микроэлементов.

* Недостаток витамина B12 по сравнению с животным молоком.

* Может вызывать раздражение кишечника из-за наличия олигосахаридов.

* Не рекомендуется для первого года жизни ребенка, так как не обеспечивает полноценного питания.

* Менее сытное и питательное по сравнению с коровьим молоком.

Таким образом, овсяное молоко имеет как свои преимущества, так и недостатки. Оно может стать полезным дополнением к рациону, но не сможет полностью заменить молочные продукты, особенно для детей. Перед его употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

