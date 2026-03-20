В последние годы овсяное молоко становится все более популярным как здоровая альтернатива коровьему молоку. Однако стоит ли увлекаться этим продуктом и подходит ли он всем? Давайте разберемся.
Польза овсяного молока
* Содержит ценные растительные белки.
* Обогащено витаминами и минералами (B1, B2, D, железо, цинк).
* Содержит минимальное количество жиров и холестерина по сравнению с коровьим молоком.
* Легче усваивается людьми с непереносимостью лактозы.
* Подходит для вегетарианцев и веганов.
* Обладает приятным ореховым вкусом.
Противопоказания к употреблению
* Аллергия на овес.
* Фенилкетонурия (нарушение усвоения фенилаланина).
* Склонность к анемии (из-за содержания фитиновой кислоты).
* Заболевания щитовидной железы.
* Возраст до 2 лет.
* Низкобелковые и низкожировые диеты.
Почему стоит избегать
* Высокое содержание фитиновой кислоты, которая снижает усвоение микроэлементов.
* Недостаток витамина B12 по сравнению с животным молоком.
* Может вызывать раздражение кишечника из-за наличия олигосахаридов.
* Не рекомендуется для первого года жизни ребенка, так как не обеспечивает полноценного питания.
* Менее сытное и питательное по сравнению с коровьим молоком.
Таким образом, овсяное молоко имеет как свои преимущества, так и недостатки. Оно может стать полезным дополнением к рациону, но не сможет полностью заменить молочные продукты, особенно для детей. Перед его употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
