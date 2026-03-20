Чувство пустоты в желудке сразу после еды может возникнуть из-за недостатка белка, пищевых волокон и жидкости. Врач-нутрициолог Татьяна Рыбакова объяснила, как вернуть ощущение насыщения.

Эксперт выделила пять причин, способствующих появлению голода после приема пищи. Первая из них — нехватка белка. Этот элемент способствует длительному ощущению сытости. Мясо, рыба, яйца, молочные продукты, орехи и бобовые содержат достаточное количество белка.

Если в рационе наблюдается недостаток пищевых волокон, это также негативно сказывается на чувстве насыщения. Овощи, фрукты, цельные зерна и бобовые являются хорошими источниками пищевых волокон. При попадании в желудок они разбухают, что создает ощущение сытости.

Кроме того, поскольку наш мозг может путать жажду и голод, пустота в животе после еды может свидетельствовать о нехватке жидкости в организме. Также чувство сытости может отсутствовать у тех, кто испытывает стресс и ест быстро. Нутрициолог рекомендует есть медленно, чтобы организм успел осознать, что вы насытились.

Врач призвала бороться с желанием перекусить между основными приемами пищи. Для достижения успеха необходимо выяснить истинную причину — стресс, скука, привычка или нехватка питательных веществ. Перекусы можно заменить медитацией, прогулкой или физической активностью. Также важно заранее планировать приемы пищи на день, чтобы получать достаточное количество энергии и питательных веществ.