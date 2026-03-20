Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врач рассказала, почему возникает чувство голода после еды 0 142

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач рассказала, почему возникает чувство голода после еды

Устранение причин поможет восстановить ощущение насыщения

 

Чувство пустоты в желудке сразу после еды может возникнуть из-за недостатка белка, пищевых волокон и жидкости. Врач-нутрициолог Татьяна Рыбакова объяснила, как вернуть ощущение насыщения.

Эксперт выделила пять причин, способствующих появлению голода после приема пищи. Первая из них — нехватка белка. Этот элемент способствует длительному ощущению сытости. Мясо, рыба, яйца, молочные продукты, орехи и бобовые содержат достаточное количество белка.

Если в рационе наблюдается недостаток пищевых волокон, это также негативно сказывается на чувстве насыщения. Овощи, фрукты, цельные зерна и бобовые являются хорошими источниками пищевых волокон. При попадании в желудок они разбухают, что создает ощущение сытости.

Кроме того, поскольку наш мозг может путать жажду и голод, пустота в животе после еды может свидетельствовать о нехватке жидкости в организме. Также чувство сытости может отсутствовать у тех, кто испытывает стресс и ест быстро. Нутрициолог рекомендует есть медленно, чтобы организм успел осознать, что вы насытились.

Врач призвала бороться с желанием перекусить между основными приемами пищи. Для достижения успеха необходимо выяснить истинную причину — стресс, скука, привычка или нехватка питательных веществ. Перекусы можно заменить медитацией, прогулкой или физической активностью. Также важно заранее планировать приемы пищи на день, чтобы получать достаточное количество энергии и питательных веществ.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео