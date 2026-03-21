По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, холодец противопоказан людям с подагрой, панкреатитом и камнями в почках.

Специалист объяснила, какие риски могут возникнуть при употреблении холодца. Анжелика Дюваль отметила, что это блюдо является богатым источником пуринов – органических соединений, которые, попадая в организм, способствуют кристаллизации солей мочевой кислоты и образованию камней. Учитывая эту особенность, холодец не рекомендуется при некоторых заболеваниях.

«Из-за высокого содержания пуринов в таких блюдах, как холодец, студень и заливное, их употребление запрещено при подагре», - подчеркнула врач.

Кроме того, холодец не должен входить в рацион людей с панкреатитом (заболеванием поджелудочной железы). Дюваль предостерегла: его употребление в этом случае может вызвать обострение.

Еще одно заболевание, при котором следует отказаться от холодца, - это наличие камней в почках и мочевом пузыре. Мочекаменная болезнь также может ухудшаться под воздействием большого количества пуринов.

Медик добавила, что даже при отсутствии указанных заболеваний употребление холодца может негативно сказаться на самочувствии, так как это блюдо тяжело переваривается. Справиться с его усвоением помогают различные приправы.

«Не случайно холодец подают с острыми добавками, такими как хрен или горчица. Эти специи способствуют выделению желудочных соков и делают процесс переваривания более быстрым и эффективным», - сообщила диетолог.