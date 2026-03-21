Многие привыкли видеть на столе привычную коричневую гречневую крупу, и даже не каждый сторонник здорового образа жизни знает о существовании зеленой гречки и ее отличиях от обычной. На самом деле, это одна и та же культура, различия заключаются в методах обработки собранных зерен.

Секрет в рутине

В оболочке гречневых зерен содержится витамин Р — рутин, который защищает витамин С от разрушения в результате окислительных процессов. Он способствует повышению иммунитета к вирусам и инфекциям, поддерживает здоровье стенок капилляров и улучшает кровообращение.

В отличие от коричневой гречки, зеленая крупа не подвергается сушке и пропариванию перед очисткой. Термическая обработка при температуре 150° C в течение 10 минут снижает содержание рутина примерно на 20%, что делает зеленую гречку немного более полезной, чем коричневая.

Зеленая или коричневая гречка: что выбрать

1. Пищевая ценность

Что касается других питательных характеристик, оба вида гречки примерно равнозначны, но зеленая крупа, прошедшая меньшую обработку, сохраняет больше витаминов и микроэлементов. Завтрак из 200 г гречки обеспечит вас около 32% суточной нормы белка, 6% жиров и 48% углеводов.

В 100 г гречки содержится 32% суточной нормы витамина В3, 27% витамина В6 и 25% витамина В5. Другие витамины этой группы также присутствуют в количестве от 10 до 20% от суточной нормы. По сравнению с большинством других круп, гречка в целом содержит более высокие уровни витаминов B1, B2 и B3.

Гречка обладает богатым минеральным составом: в 100 г содержится 70% суточной нормы марганца, 69% меди, 55% магния, 50% железа, 45% фосфора и 22% цинка. По сравнению с другими зерновыми культурами, гречка лидирует по содержанию марганца, меди и цинка.

2. Клетчатка

Для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта необходима пищевая клетчатка. Употребление всего 200 г гречки практически полностью удовлетворяет суточную норму клетчатки.

Гречневая клетчатка уникальна тем, что не содержит фитиновой кислоты, которая снижает усвоение магния, кальция, цинка и других минералов. Большая часть клетчатки является растворимой, что способствует снижению уровня холестерина в крови и уменьшает риск ишемической болезни сердца и гликемии.

3. Миф о глютене

Вопреки распространенному мнению, ни в зеленой, ни в коричневой гречке нет клейковины, что делает ее подходящей для людей с непереносимостью глютена. Протеины, содержащиеся в гречке, отличаются высоким качеством и сбалансированным аминокислотным составом. Например, в гречке значительно больше лизина, чем в других крупах.

Что касается вкусовых качеств, многие утверждают, что зеленая гречка обладает более нежным вкусом и приятным ароматом, но она варится быстрее и может превращаться в кашицу. Выбор между двумя видами гречки остается за вами, однако попробовать зеленую гречку определенно стоит.

