Французы обожают яйца на завтрак, особенно пышный омлет, приготовленный по уникальному рецепту. Несмотря на то, что многие блюда французской кухни требуют значительных усилий, этот омлет можно сделать менее чем за 15 минут.

История и рецепт омлета

В 19 веке на французском острове Мон-Сен-Мишель жила женщина по имени Аннетт Пуляр, которая решила открыть отель для путешественников и радовать их вкусной едой. Один из её постояльцев поделился с ней рецептом быстрого приготовления яиц. Это блюдо стало настолько популярным, что сначала принесло известность острову, а затем и всей Франции. Омлет, названный в честь Аннетт, сможет приготовить каждый. Для этого вам понадобятся:

4 яйца;

2 ст. л. молока;

соль;

сливочное масло.

Приготовление:

1. Отделите желтки от белков. В чистую, сухую и холодную миску поместите белки и взбейте их миксером с щепоткой соли до устойчивых пиков.

2. В отдельной емкости взболтайте желтки с молоком до однородной массы с помощью венчика.

3. Разогрейте сковороду, смажьте её сливочным маслом, уменьшите огонь до минимума и вылейте желтковую смесь, равномерно распределив её по поверхности.

4. Когда желтки немного схватятся, аккуратно выложите взбитые белки сверху и разровняйте их.

5. Накройте сковороду крышкой и готовьте на минимальном огне в течение 3-5 минут.

Омлет поднимется, но при снятии крышки он немного осядет — это нормально. Он останется пышным и высоким. Чтобы проверить готовность, приложите к белкам лопатку: если она прилипает, значит, блюдо ещё не готово, если нет — можно снимать с плиты.

Для подачи омлет Пуляр разрезают пополам, складывая части друг на друга так, чтобы желтки оказались сверху. Приятного аппетита!