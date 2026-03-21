Состояние радости и удовольствия в человеческом организме объясняется довольно просто. Достаточно обеспечить себя определёнными гормонами, и улыбка не покинет ваше лицо. Широко известные эндорфины, серотонин, дофамин и норэпинефрин создают ощущение счастья. Увеличить их уровень в организме могут некоторые продукты. Какие именно?

1. Шоколад

Это безусловный лидер в выработке гормонов счастья и связанных с ними нейромедиаторов. Однако речь идёт о тёмных сортах этого лакомства. В плитке должно содержаться не менее 50% какао-бобов. В таком случае шоколад станет отличным источником хорошего настроения и не повредит фигуре.

2. Бананы

Этот природный антидепрессант богат витаминами и минералами. В нём много калия, который полезен для сердца, а также витамины группы В, магний и фосфор. Все эти вещества помогают стабилизировать эмоциональный фон и быстро восстановить душевное равновесие. Тем не менее, если у вас есть противопоказания к сахару, следует ограничить потребление этого продукта.

3. Жирные сорта рыбы и морепродукты

Такой вид пищи не только улучшает настроение, но и способствует улучшению состояния мозга и сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию незаменимых жирных кислот Омега-3 и йода. Это положительно сказывается на нашей памяти и общем самочувствии.

4. Орехи

Этот продукт является отличным источником растительных жирных кислот Омега-3, магния, селена и витаминов группы В. Орехи положительно влияют на настроение, способствуя выработке гормонов счастья. Достаточно употреблять всего 50 граммов в день. Однако не забывайте о высокой калорийности орехов.

5. Овощи и зелень

Это прекрасный источник калия, фолатов и клетчатки. Салаты и подобные блюда не только поднимут настроение, но и зарядят ваш организм энергией, бодростью и помогут вывести токсины.

6. Молочные продукты

Вы можете выбирать то, что вам больше нравится: сыр, йогурт, творог, молоко или кефир. Любой молочный продукт содержит антистрессовые аминокислоты, которые способствуют выработке гормонов счастья и улучшают настроение.

Несомненно, не стоит ограничиваться лишь радостью от еды и любимых продуктов. Существуют и другие способы получения приятных эмоций. Тем не менее, правильное питание и рацион могут значительно помочь в этом.

Источник: Kleo