Чай каркаде богат антиоксидантами и способствует продлению молодости.
Каковы полезные свойства гибискуса для здоровья?
Чай насыщенного красного цвета, приготовленный из высушенных цветков суданской розы, пользуется популярностью по всему миру. Его ценят не только за яркий цвет и уникальный аромат, но и за множество полезных качеств.
По словам диетолога Марины Сорокиной, этот напиток был любим в Древнем Египте, где его считали источником молодости и красоты. Об этом знали и жители Индии.
Современные исследования подтвердили эти древние предположения.
- Напиток из цветков гибискуса обладает оздоровительными свойствами. Его полезно употреблять как взрослым, так и детям, а также беременным женщинам, - отмечает диетолог.
Главное достоинство чая каркаде заключается в высоком содержании антиоксидантов, которые помогают организму справляться с нагрузками, укрепляют иммунную систему и замедляют процесс старения.
С какими заболеваниями может помочь чай каркаде?
По словам специалиста по питанию, этот напиток способствует снижению риска развития серьезных хронических заболеваний, нормализует артериальное давление и улучшает функционирование эндокринной системы.
Красный чай также полезен для кожи, делая её более гладкой, эластичной и привлекательной благодаря белковым и аминокислотным компонентам, которые служат качественным строительным материалом для клеток.
Употребление всего одной чашки теплого чая каркаде может привести к устойчивому снижению температуры, что позволяет обойтись без таблеток или специальных сиропов.
Кроме того, этот напиток насыщен полезными веществами и минералами. Например, витамин А (обладает дезинфицирующим эффектом для слизистых оболочек и улучшает зрение), витамин С (укрепляет иммунитет и борется с инфекциями), витамины группы В (активизируют работу щитовидной железы и помогают справляться со стрессом), фосфор (необходим для укрепления мышц) и калий (важен для нормальной работы сердца и улучшения эластичности стенок кровеносных сосудов).
Оставить комментарий