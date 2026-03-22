Каковы полезные свойства гибискуса для здоровья?

Чай насыщенного красного цвета, приготовленный из высушенных цветков суданской розы, пользуется популярностью по всему миру. Его ценят не только за яркий цвет и уникальный аромат, но и за множество полезных качеств.

По словам диетолога Марины Сорокиной, этот напиток был любим в Древнем Египте, где его считали источником молодости и красоты. Об этом знали и жители Индии.

Современные исследования подтвердили эти древние предположения.

- Напиток из цветков гибискуса обладает оздоровительными свойствами. Его полезно употреблять как взрослым, так и детям, а также беременным женщинам, - отмечает диетолог.

Главное достоинство чая каркаде заключается в высоком содержании антиоксидантов, которые помогают организму справляться с нагрузками, укрепляют иммунную систему и замедляют процесс старения.

С какими заболеваниями может помочь чай каркаде?

По словам специалиста по питанию, этот напиток способствует снижению риска развития серьезных хронических заболеваний, нормализует артериальное давление и улучшает функционирование эндокринной системы.

Красный чай также полезен для кожи, делая её более гладкой, эластичной и привлекательной благодаря белковым и аминокислотным компонентам, которые служат качественным строительным материалом для клеток.

Употребление всего одной чашки теплого чая каркаде может привести к устойчивому снижению температуры, что позволяет обойтись без таблеток или специальных сиропов.

Кроме того, этот напиток насыщен полезными веществами и минералами. Например, витамин А (обладает дезинфицирующим эффектом для слизистых оболочек и улучшает зрение), витамин С (укрепляет иммунитет и борется с инфекциями), витамины группы В (активизируют работу щитовидной железы и помогают справляться со стрессом), фосфор (необходим для укрепления мышц) и калий (важен для нормальной работы сердца и улучшения эластичности стенок кровеносных сосудов).