Кофе богат антиоксидантами, необходимыми для нашего организма, и может способствовать снижению веса. Однако, если в этот бодрящий напиток добавить неподходящие ингредиенты, это может негативно сказаться на здоровье. Многие популярные добавки к кофе содержат сахар и другие вредные компоненты, что увеличивает риск набора веса, воспалений и других проблем со здоровьем. Если вы не предпочитаете классический черный кофе, важно знать, какое молоко лучше всего добавить, чтобы извлечь из него максимальную пользу. Об этом сообщает She Finds.

Многие люди сталкиваются с непереносимостью лактозы, и диетологи не рекомендуют использовать цельное коровье молоко в кофе.

Некоторые виды молока часто содержат добавленный сахар и ароматизаторы, что также не является оптимальным выбором для здоровья. Тем не менее, существуют множество здоровых альтернатив! Диетолог Келси Коста утверждает, что соевое молоко, особенно обогащенное, является одним из самых полезных вариантов для добавления в кофе.

Хотя миндальное и овсяное молоко стали более популярными в последние годы, Коста подчеркивает, что соевое молоко — «главная рекомендация, когда речь идет о самом полезном молоке для вашего кофе». По ее словам, «оно обладает множеством преимуществ для здоровья, которые выделяют его среди других видов молока», не забывая о его «гладкой и кремовой текстуре».

Высокое содержание белка

Что же делает это молоко таким полезным? Во-первых, диетолог отмечает, что соевые бобы, из которых оно изготовлено, «являются отличным источником растительного белка», что делает это молоко «отличным выбором для тех, кто хочет увеличить потребление белка или перейти на более растительную диету». В одной порции содержится 7 граммов белка, что делает его продуктом с самым высоким содержанием белка среди других растительных молок. Фактически, «обогащенное соевое молоко — единственное растительное молоко, признанное Министерством сельского хозяйства США пищевой альтернативой коровьему молоку», — говорит эксперт.

Полезные жиры

Но соевое молоко не только богато белком. Диетолог добавляет, что оно также содержит полезные жирные кислоты, которые могут оказать положительное влияние на здоровье сердца. «Оно также часто обогащается витаминами и минералами, такими как кальций и витамин D, которые критически важны для здоровья костей», — отмечает Коста. «Таким образом, учитывая баланс белка, полезных жиров и необходимых питательных веществ, обогащенное соевое молоко является лучшим выбором для вашего кофе».

Безопасность соевого молока

Если вы слышали, что соевые продукты могут провоцировать гормонозависимый рак, не стоит беспокоиться. Коста уверяет, что это миф. «На самом деле, многочисленные исследования подтвердили безопасность и значительную пользу для здоровья этих продуктов, даже предполагая, что изофлавоны могут защищать от некоторых распространенных видов рака, таких как рак молочной железы и простаты».

«Выбор несладкого соевого молока поможет избежать добавления сахара, что способствует достижению ваших целей по снижению веса и укреплению здоровья», — подчеркивает диетолог.

Сокращение потребления добавленного сахара в рационе важно, независимо от того, какой тип молока вы выберете, так как избыточное потребление сахара может привести к серьезным рискам для здоровья, включая увеличение веса.

В конечном итоге, большинство экспертов согласны с тем, что самый полезный кофе — это классический черный кофе, без добавления молока (или с добавлением полезных специй). Однако, если вы хотите добавить немного сливочного вкуса, диетолог уверяет, что соевое молоко, вероятно, будет самым полезным вариантом для здоровья.

Источник: 1001sovet