Вопрос о необходимости мытья сырого мяса продолжает вызывать споры среди кулинаров-любителей. Мнения специалистов и ученых по этому поводу также разнятся.

Кажется, что нет смысла беспокоиться об этом, если продукты будут подвергаться термической обработке, и все опасные бактерии или вирусы должны погибнуть. Если мясо выглядит чистым, тушка курицы безупречна, а яйца имеют белоснежный цвет — нужно ли их дополнительно мыть?

Каковы аргументы «за» и «против» этого процесса? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Евгений Шаповалов, инфекционист и педиатр.

«Это может быть опасно»: аргументы «против»

Привычку мыть мясные продукты перед термообработкой часто объясняют стремлением удалить болезнетворные бактерии, которые могут находиться на домашнем скоте и птице. Однако врачи подчеркивают, что полностью удалить патогенные микроорганизмы с поверхности продуктов невозможно.

«В этом контексте единственный способ сделать блюдо безопасным — это уделить должное внимание термообработке, особенно когда речь идет о курице или свинине. С точки зрения рисков заражения сальмонеллой, недожаренная куриная грудка будет более опасной, чем невымытая», — предупреждает Евгений Шаповалов.

Кроме того, привычка мыть мясо может оказаться не только бесполезной, но и опасной.

«Бактерии могут легко перемещаться с продукта на раковину, а также на близлежащие кухонные поверхности и утварь — посуду, ножи, и даже на другие продукты. В дальнейшем удалить их будет крайне сложно, особенно если у вас нет привычки дезинфицировать кухню антисептиками после каждой готовки», — говорит врач. — «Это создает риск перекрестного заражения, когда бактерии попадают на другие продукты питания».

Исследования в США показали, что мытье курицы на 25% увеличивает вероятность заражения сальмонеллезом. При этом основным источником заражения становятся другие продукты, на которые бактерии попадают в процессе мытья мяса.

«Аргументы против мытья мяса чаще всего касаются тех продуктов, происхождение которых нам известно на 100%, — продолжает врач. — Например, в некоторых странах до 50% мяса, представленного на продажу, имеет маркировку «органическое». Его производство, упаковка и транспортировка подчинены строгим правилам, а качество гарантируется высокими стандартами».

Не только мыть, но и замачивать: мнение «за»

В России пока не существует такой отлаженной системы, как на Западе. Часто мы не можем быть уверены в условиях, в которых выращивались скот или птица, использовались ли потенциально вредные добавки, как хранилась готовая продукция, отмечает эксперт.

«Поэтому пренебрегать предварительной обработкой мяса перед готовкой не стоит, — считает врач. — При этом лучше не просто мыть, а замачивать в воде на 15–20 минут. Это поможет не только удалить загрязнения и посторонние частицы (например, осколки костей или хрящиков), но и очистить продукт от излишков консервантов и антибиотиков, которые могут использоваться производителем».

По той же причине при приготовлении супов после закипания всегда следует сливать первый бульон и заливать мясо чистой водой. Это особенно важно, если суп готовится для детей, но и для взрослых такая мера не будет лишней, уточняет педиатр.

Для яиц — строгое правило

Отдельно стоит упомянуть о яйцах, которые являются одним из основных источников заражения бактериями сальмонеллы.

«Яйца всегда моют, причем обязательно теплой водой с мылом, — продолжает специалист. — Главное — делать это непосредственно перед готовкой, а не заранее. В процессе хранения на скорлупе вымытых яиц могут образовываться микротрещины, через которые внутрь могут попасть бактерии с поверхности».

Важно знать

Для профилактики инфекций крайне важно соблюдать правила личной гигиены и приготовления пищи.

Первое и главное — всегда мыть руки с мылом до и после контакта с сырым мясом. Это поможет избежать перекрестного заражения других продуктов. Не менее важно регулярно убираться на кухне.

Столешницу и мойку лучше не просто протирать, а промывать теплой водой с моющим средством.

Еще одно правило касается разделочных досок и ножей: для каждого типа продуктов на кухне должны быть свои. Резать овощи на доске, где обычно разделывают мясо, или даже просто использовать тот же нож — это не только негигиенично, но и опасно.