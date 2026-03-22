Какие продукты способствуют улучшению работы мозга?

Чтобы удивлять окружающих своими интеллектуальными способностями и быстро решать задачи, недостаточно просто много учиться. По мнению врача-диетолога Марины Сорокиной, регулярное употребление определённых продуктов может значительно укрепить память и ускорить мыслительные процессы.

Специалист выделила пять групп натуральных «стимуляторов» мозговой активности:

Жирная морская рыба (лосось, скумбрия, сельдь и др.). Она содержит витамин D, фосфор, цинк и белок, которые положительно влияют не только на здоровье в целом, но и на функционирование отдельных органов и систем. Диетолог подчеркивает, что для достижения желаемого эффекта необходимо употреблять рыбу жирных сортов как минимум дважды в неделю.

Зелёные листовые овощи (шпинат, листовая капуста, брокколи, щавель и др.). Эти продукты богаты питательными микроэлементами, полезными для мозга: витамином К, лютеином, фолиевой кислотой и бета-каротином. К тому же, они эффективно помогают в профилактике деменции.

Ягоды (малина, клубника, черника, голубика и др.). Ягоды содержат множество флавоноидов, которые положительно влияют на память и когнитивные функции. Следуя такой диете, человек никогда не будет чувствовать себя обделённым вниманием или несчастным.

Грецкие орехи. Не зря они внешне напоминают человеческий мозг! В этих орехах много белка и полезных жиров. Кроме того, они содержат омега-3 кислоты, витамины группы В, С, РР, а также железо, йод, магний, цинк и медь. Все эти вещества способствуют повышению умственных способностей и активности, что в конечном итоге делает вас более успешным, чем ваши коллеги.

Тёмный шоколад. Какао — один из самых полезных продуктов для здоровья мозга и нервной системы. С такой вкусной «подзарядкой» любой экзамен или защита проекта превратятся в приятную беседу с единомышленниками.