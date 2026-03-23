Диетолог перечислила опасные модные продукты и блюда для здоровья

Дата публикации: 23.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог перечислила опасные модные продукты и блюда для здоровья

Эти продукты популярны среди молодежи и детей, но ни один квалифицированный врач не рискнул бы их попробовать.

 

В современном мире существует множество необычных блюд, которые поражают своим названием, ценой, сложностью приготовления и вкусом. Некоторые из них стали настоящими хитами, их легко можно встретить в меню ресторанов или купить в магазинах. Однако вопрос о том, стоит ли их употреблять, остается открытым.

Диетолог Марина Сорокина выделила пять продуктов и блюд, которые она настоятельно не рекомендует пробовать. Особенно это касается незнакомых мест или при наличии проблем с желудочно-кишечным трактом.

Мясные полуфабрикаты: сосиски, котлеты, колбасы. Часто оказывается, что в таких продуктах содержится крайне мало качественного мяса, а вот количество консервантов, ароматизаторов и других добавок значительно превышает допустимые нормы. Употребление подобных изделий увеличивает риск развития различных заболеваний, от гастрита до онкологии.

Майонез, кетчуп и другие готовые соусы. Эти продукты практически не приносят пользы организму. Зато в них много вредных для фигуры, сердца и мозга веществ, таких как соль, сахар и химические добавки. Диетолог советует готовить такие соусы самостоятельно — это не так сложно.

Леденцы и конфеты ярких цветов. Удивительно, но даже детские сладости могут содержать множество добавок, которые негативно влияют на здоровье детей. Такое «многообразие» может отразиться на состоянии зубов, фигуре, желудке и других внутренних органах. Кроме того, такие конфеты и леденцы могут вызывать сильный аппетит у детей, что чревато перееданием.

Суши, тартар и другие блюда с сырой рыбой или мясом. Запомните: любые сырые продукты животного происхождения могут содержать опасные микроорганизмы. Употребление таких «деликатесов» может привести к пищевому отравлению, а в худшем случае — к госпитализации и борьбе за жизнь. Вам это нужно?

Готовые блюда из морозильных камер магазинов. К сожалению, даже такие продукты могут представлять опасность для здоровья: в их составе могут быть высокие уровни сахара, соли, просроченные соусы или несвежие ингредиенты.

