Кабачки, приготовленные по данному рецепту, отличаются не только привлекательным внешним видом, но и великолепным вкусом. Нежные слайсы кабачков, сочная ветчина и сыр проволоне гармонично сочетаются с хрустящей корочкой из панировочных сухарей и пармезана.
Ингредиенты:
кабачки 2 шт.
ветчина 120 г
сыр проволоне 100 г
панировочные сухари
пармезан
масло, соль, перец
Приготовление:
1. Нарежьте кабачки тонкими длинными слайсами.
2. Смешайте панировочные сухари с пармезаном.
3. Вылейте масло в тарелку, добавьте соль и перец.
4. Каждый ломтик кабачка обмакните в масло.
5. Обваляйте в смеси сухарей и пармезана.
6. На каждый ломтик положите кусочек сыра и ветчины.
7. Сверните кабачок в рулетик и установите вертикально в форму для запекания.
8. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут.
Источник: 1001sovet
