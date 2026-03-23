Кабачки, приготовленные по данному рецепту, отличаются не только привлекательным внешним видом, но и великолепным вкусом. Нежные слайсы кабачков, сочная ветчина и сыр проволоне гармонично сочетаются с хрустящей корочкой из панировочных сухарей и пармезана.

Ингредиенты:

кабачки 2 шт.

ветчина 120 г

сыр проволоне 100 г

панировочные сухари

пармезан

масло, соль, перец

Приготовление:

1. Нарежьте кабачки тонкими длинными слайсами.

2. Смешайте панировочные сухари с пармезаном.

3. Вылейте масло в тарелку, добавьте соль и перец.

4. Каждый ломтик кабачка обмакните в масло.

5. Обваляйте в смеси сухарей и пармезана.

6. На каждый ломтик положите кусочек сыра и ветчины.

7. Сверните кабачок в рулетик и установите вертикально в форму для запекания.

8. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут.

Источник: 1001sovet