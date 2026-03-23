Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Простота и вкус: рулетики из кабачков с ветчиной и сыром 0 152

Дата публикации: 23.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Простота и вкус: рулетики из кабачков с ветчиной и сыром

Кабачки по этому рецепту выглядят эффектно и обладают замечательным вкусом.

 

Кабачки, приготовленные по данному рецепту, отличаются не только привлекательным внешним видом, но и великолепным вкусом. Нежные слайсы кабачков, сочная ветчина и сыр проволоне гармонично сочетаются с хрустящей корочкой из панировочных сухарей и пармезана.

Ингредиенты:

кабачки 2 шт.
ветчина 120 г
сыр проволоне 100 г
панировочные сухари
пармезан
масло, соль, перец

Приготовление:

1. Нарежьте кабачки тонкими длинными слайсами.

2. Смешайте панировочные сухари с пармезаном.

3. Вылейте масло в тарелку, добавьте соль и перец.

4. Каждый ломтик кабачка обмакните в масло.

5. Обваляйте в смеси сухарей и пармезана.

6. На каждый ломтик положите кусочек сыра и ветчины.

7. Сверните кабачок в рулетик и установите вертикально в форму для запекания.

8. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут.

Источник: 1001sovet

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео