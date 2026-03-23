Домашняя паста сама по себе великолепна, но именно соус придаёт ей разнообразие и позволяет избежать однообразия: с различными соусами пасту можно готовить каждый день, и каждый раз это будет новый вкус. Мы предлагаем вам простые и вкусные итальянские рецепты необычных соусов. Приготовить свежую пасту в домашних условиях можно легко и быстро, используя тестораскатку и лапшерезку.

Паста с рикоттой и грецкими орехами

Смешайте сыр рикотту с небольшим количеством растопленного сливочного масла и водой, в которой варились макароны. Приправьте пасту этим кремовым соусом, посыпьте пармезаном и измельчёнными грецкими орехами.

Паста с песто из кабачков и свежим тунцом

Очистите кабачки и нарежьте их небольшими кусочками. Мелко нарежьте половину луковицы. Отправьте овощи на сковороду и слегка потушите. Добавьте базилик, кедровые орехи и пармезан, заправьте соус оливковым маслом и тщательно перемешайте.

На сковороде обжарьте нарезанный кубиками свежий тунец. Слейте отваренную пасту, выложите её на блюдо и полейте соусом. Сверху добавьте только что обжаренный тунец.

Спагетти с вялеными помидорами и оливками

Если вяленые помидоры сухие, размочите их в горячей воде, мелко нарежьте и отправьте на разогретую сковороду с небольшим количеством оливкового масла, 2-3 целыми зубчиками чеснока и нарезанными оливками без косточек. Добавьте немного воды из кастрюли с кипящими макаронами и потушите. Когда паста станет al dente, переложите её в сковороду к соусу и продолжайте готовить, помешивая. Приправьте солёной рикоттой и подавайте.

Соус для пасты из желтых, красных и черных помидоров черри

Вымойте все помидоры-черри и переложите их, не разрезая, в высокую кастрюлю. Разогрейте на сильном огне, добавив немного соли и оливкового масла. Когда кожица лопнет, слегка размять и готовить примерно 15 минут. Пропустите через сито, чтобы удалить кожицу. Заправьте соус солью и перцем по вкусу и полейте макароны перед подачей или предварительно прогрейте их в сковороде с соусом.

Спагетти с брокколи и анчоусами

Очистите, промойте и разделите на соцветия брокколи, отварите. Извлеките шумовкой на сковороду с маслом, чесноком, перцем чили и 4-5 анчоусами в масле. Обжаривайте до тех пор, пока анчоусы не растают. В сковороду добавьте приготовленную пасту, немного воды от варки макарон и пекорино или другой твёрдый сыр. Посыпьте кедровыми орехами.

Соус песто из баклажанов

Молодой баклажан вымойте, осушите и отрежьте кончик с зелёным хвостиком. Чтобы кожица не лопнула, наколите вилкой или зубочисткой и запекайте в духовке при 180⁰С до мягкости. В зависимости от размера это займет от 20 до 40 минут (для полукилограммового овоща). Молодые плоды не горчат, поэтому горечь удалять не нужно. Если используете зрелый плод, перед запеканием выдержите баклажан в солёной воде (столовая ложка соли на литр воды) около получаса, затем промойте проточной водой и осушите бумажной салфеткой.

Из запечённого баклажана извлеките мякоть, растереть вилкой, смешайте с базиликом, натёртым пармезаном, добавьте по вкусу соль, перец и оливковое масло. Соус готов, можно приправлять макароны.