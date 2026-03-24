Mediasole информирует о пяти хитростях владельцев заведений общественного питания, которые могут привести нас к врачам.

1. Блюда, приготовленные во фритюре

Начнем с того, что еда, жареная в кипящем масле, содержит канцерогены. Если время от времени побаловать себя домашним блюдом во фритюре, это не так страшно. Однако в заведениях общественного питания масло во фритюрницах часто не меняют в течение нескольких часов, готовя в нем новые порции на протяжении всего дня. Это означает, что вам подают на тарелке потенциально опасное блюдо. Рестораторы, стремящиеся сэкономить, закрывают глаза на этот факт, ведь замена масла требует затрат на дорогостоящее растительное масло. Рекомендуется избегать заказа блюд, приготовленных во фритюре.

2. Аперитив

В престижных ресторанах вам предложат выпить что-то в ожидании основного блюда. Если это будет стакан воды или кофе, то ничего страшного. Но если вы выберете алкоголь (на который, скорее всего, будет настаивать официант, ловко подсовывая вам меню вин), это непременно усилит ваш аппетит. Эта уловка известна давно. В результате, после получения основного блюда, вы, вероятно, закажете что-то еще, тем самым оказав финансовую услугу ресторану. Кроме того, это увеличивает риск стать зависимым от алкоголя.

3. Использование нераспроданных салатов

Не реализованные в первой половине дня нарезанные салаты ждут вечерних посетителей. Когда они приходят, к нарезанным овощам добавляют оливковое масло или майонез, и блюдо выглядит свежим. Хорошо, если овощи хранились в холодильнике. А если нет? Имейте в виду: та же редиска, проведя 6 часов вне холодильника, может стать источником острого пищевого отравления и отправить вас к гастроэнтерологу. Важно уточнять у официанта, когда был приготовлен салат из свежих овощей, который вы собираетесь заказать. Обращайте внимание на язык тела официанта на предмет правдивости.

4. Подозрительное блюдо дня по низкой цене



Приходилось ли вам заказывать так называемое БЛЮДО ДНЯ в каком-либо заведении за символическую цену? Содержало ли оно, например, красную рыбу или мясо? Если да, вспомните, не было ли вам плохо после его употребления. Обычно недобросовестные рестораторы готовят такие блюда из рыбы или мяса, срок годности которых истекает, что увеличивает риск пищевого отравления. Это особенно касается рыбных продуктов, так как они являются дорогими и быстро портящимися.

5. Супы из замороженных бульонов

Замороженный куриный бульон, который используют многие недорогие рестораны, позволяет подавать клиентам супы со свежими ингредиентами в любое время. Здесь всё довольно просто: бульон варится, замораживается, а затем размораживается порционно по мере поступления заказов. Но что, если куриный бульон хранился в морозильной камере несколько дней? Что, если вам смешают часть свежего бульона с размороженным? Уже через 4 дня в холодильнике куриный бульон может начать источать неприятный запах. Поэтому важно внимательно выбирать уровень ресторана, подающего супы на курином бульоне, чтобы избежать отравления.