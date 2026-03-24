Ароматный и нежный куриный суп со сливками

Еда и рецепты
Дата публикации: 24.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ароматный и нежный куриный суп со сливками

Сегодня мы представляем рецепт восхитительного куриного супа со сливками. В этом блюде гармонично сочетаются насыщенный куриный бульон, сочное мясо курицы, а также ароматные овощи и специи, создающие идеальный вкус.

 

Ингредиенты

Бульон:

вода - 2 л
куриные бёдра - 3 шт.
лук - 1 шт.
морковь - 1/3 шт.
душистый перец - 5-6 горошин
соль - 0,5 ч.л.

Суп:

лук - 1 шт.
морковь - 2/3 шт.
грибы (шампиньоны) - 100 г
кабачок - 100 г
картофель - 350 г
плавленые сырки - 3 шт. (по 90 г)
соль - по вкусу
перец чёрный молотый - по вкусу
чеснок сушёный - 1 ч.л.
бульон

Способ приготовления:

1. Начнём с приготовления бульона. В холодную воду помещаем куриные бёдра, почти половину крупной моркови, небольшую луковицу и несколько горошин душистого перца. Доводим до кипения, снимаем пенку и варим бульон до готовности мяса. Соль добавляем ближе к концу варки, чтобы бульон получился более насыщенным и глубоким по вкусу.

2. Извлекаем овощи и мясо из бульона, подготавливаем остальные ингредиенты. Нам понадобятся кабачок, морковь, лук, 1-2 шампиньона и картофель. Нарезаем всё мелкими кубиками, а картофель — соломкой.

3. В кастрюлю наливаем немного растительного масла, добавляем лук и обжариваем его в течение 1 минуты. Затем добавляем морковь, перемешиваем и жарим ещё пару минут.

4. Кладём картофель и жарим ещё 3 минуты. Далее добавляем кабачок и грибы, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 5-7 минут. Затем добавляем специи: соль по вкусу, 1 ч.л. сушёного чеснока и чёрный молотый перец также по вкусу.

5. Выливаем в кастрюлю заранее сваренный бульон и добавляем нарезанное на маленькие кусочки куриное мясо — это те самые бёдра, на которых мы варили бульон.

6. Переходим к плавленым сыркам. Нарезаем их на кусочки, чтобы они быстрее расплавились. Перемешиваем, провариваем 2-3 минуты, и суп готов.
Несмотря на простоту приготовления, куриный суп получается очень вкусным, с приятной сливочной ноткой, ароматным и насыщенным. Его можно подать со свежей зеленью или хрустящими гренками.

Источник: mediasole

