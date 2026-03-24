Качество и ассортимент потребляемых продуктов напрямую влияют на клеточное строение организма и протекающие в нем процессы.

Нередко мы увлекаемся пищей, которая может нанести вред, однако осознаем это только тогда, когда требуется помощь специалистов. Издание Womanhit пообщалось с нутрициологом Антониной Музыченко, которая поделилась рекомендациями о продуктах, с которыми следует быть осторожнее, если вы хотите избежать повышения уровня холестерина.

Что учитывать при составлении рациона

По словам нашего эксперта, все продукты можно условно разделить на три основных макронутриента: белки, жиры и углеводы. Каждый из них имеет конечный продукт распада, который организм использует для различных функций.

Примерно 70% холестерина вырабатывается печенью, а 30% поступает из пищи, в основном из жиров и продуктов животного происхождения. Этот элемент жизненно важен для здоровья, но его избыток может негативно сказаться на функционировании организма.

Молоко и молочные изделия

Натуральное молоко и молочные продукты имеют довольно высокую жирность — от 3,2 до 5,5% на 100 граммов. При этом их часто употребляют в количестве 200–250 граммов. Антонина отмечает: «Таким образом, мы получаем избыточное количество жира из этих продуктов. Кроме того, они имеют высокий инсулиновый индекс, что также способствует повышению уровня холестерина».

Кокос и кокосовое молоко

Хотя эти продукты часто воспринимаются как полезные и популярны среди людей, ведущих активный образ жизни, они также содержат много жиров. «Их следует употреблять в ограниченных количествах — до 100 граммов/мл в день», — советует нутрициолог. Рекомендуется ограничить их потребление до нескольких раз в месяц.

Креветки

Многие любят креветки, но они не так безопасны, как может показаться. В них содержится значительное количество холестерина — около 150 мг на 100 граммов продукта. Антонина Музыченко предупреждает: «Если перед биохимическим анализом крови съесть большое количество креветок (от 500 граммов и более), это может привести к резкому увеличению уровня холестерина». Будьте внимательны и не злоупотребляйте этим продуктом.