Пристрастие к соленому может быть обусловлено гормональными изменениями различного характера.

Гормональные колебания

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух отметила, что тяга к соленому может возникать из-за гормональных изменений. Причинами таких изменений могут быть стресс, усталость или наличие определенных заболеваний.

Кроме того, она связывает пристрастие к соленому с гормональными перестройками, которые происходят, например, во время предменструального синдрома или беременности. Это также может указывать на наличие некоторых заболеваний.

В частности, повышенное желание есть соленое является одним из симптомов болезни Аддисона. При этом заболевании нарушается функция надпочечников, что приводит к снижению уровня гормонов, регулирующих баланс жидкости. Также тяга к соли может быть симптомом синдрома Барттера, при котором нарушается нормальная работа почек, и соль вместе с другими минералами выводится из организма аномально быстро.

Дефицит и проблемы

Эксперт назвала и другие возможные причины усиленного желания есть соленое — обезвоживание клеток, инфекции мочеполовой системы, дисбаланс микроэлементов и дефицит электролитов.

Она также объяснила постоянную тягу к сладкому:

* дисбаланс в работе ЖКТ, повышенная кислотность, избыток патогенной микробиоты в кишечнике, высокий уровень кортизола, нехватка жиров и белков, дефицит триптофана.

Основные причины тяги к жирному:

* нехватка кальция и магния, проблемы с ЖКТ, плохое усвоение жирорастворимых элементов, стресс, недостаток сна.