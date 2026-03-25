Питание играет ключевую роль в процессе работы над фигурой. Мы представляем вам 7 продуктов для похудения, которые рекомендует фитнес-эксперт Джиллиан Майклс для ежедневного рациона.

1. Брокколи

Брокколи изобилует витаминами и полезными веществами. В её составе присутствуют витамин C, калий, натрий, бета-каротин и антиоксиданты, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. При всех своих полезных качествах брокколи также вкусна, легко готовится и имеет низкую калорийность. В 100 г этого вида капусты содержится менее 30 калорий и всего 5 г углеводов.

Кроме того, брокколи богата витаминами группы B и хлорофиллом, которые в сочетании с клетчаткой активизируют обмен веществ, ускоряя метаболизм. Наконец, брокколи содержит много клетчатки, способствующей нормализации работы кишечника.

2. Цельнозерновой хлеб

Не стоит считать все углеводы врагами стройной фигуры. Цельнозерновой хлеб оказался в списке продуктов для похудения благодаря своей высокой пищевой ценности и способности контролировать аппетит. Он способствует активной выработке лептина — гормона сытости, который сигнализирует организму о насыщении. Кроме того, цельнозерновой хлеб медленно усваивается, что позволяет надолго сохранять чувство сытости.

Цельнозерновой хлеб также сохраняет большинство питательных веществ во время приготовления. Благодаря высокому содержанию грубых волокон он поддерживает перистальтику кишечника, что способствует нормальному пищеварению.

3. Гранаты

Гранат богат витамином C, что способствует укреплению иммунной системы. В его составе присутствует антоциан — антиоксидант, необходимый для нормального функционирования сердца. Антоциан полезен тем, кто часто загорает или живет в тропиках, так как защищает клетки кожи от ультрафиолетового излучения.

Кроме того, антоцианы известны как «убийцы» жировых клеток. Исследования показывают, что антиоксиданты, содержащиеся в гранатах, способствуют прекращению роста жировых клеток. В 100 г граната всего 50 калорий, а его положительное влияние на организм трудно переоценить.

4. Чеснок

Может показаться странным видеть чеснок в списке продуктов для похудения, но Джиллиан Майклс рекомендует не избегать этого специфического растения. Мало кто знает, что чеснок нормализует уровень сахара в крови, что позволяет избежать избыточной выработки инсулина, способствующего накоплению жиров.

Чеснок также снижает уровень «плохого» холестерина и повышает «хороший», способствуя здоровому жировому обмену в клетках. Исследования показывают, что чеснок увеличивает уровень тестостерона, что дает больше энергии для физической активности.

5. Рыбий жир

О пользе рыбьего жира известно многим с детства. Он является источником питательных веществ и полезных витаминов. В его составе содержатся жирные кислоты Омега-3, необходимые для здоровья волос, кожи и ногтей. Рыбий жир богат витаминами A и B, йодом и фосфором.

Кроме того, рыбий жир незаменим для похудения, так как он улучшает метаболизм. Он эффективно регулирует уровень инсулина в крови, что помогает избежать накопления жировых запасов. Рыбий жир можно принимать в виде добавок или увеличивать потребление продуктов с Омега-3 (скумбрия, сельдь, лосось, тунец).

6. Ягоды: малина и клубника

Во-первых, эти ягоды низкокалорийны (около 40 ккал на 100 г), что делает их безопасными для вашей фигуры. Во-вторых, они имеют низкий гликемический индекс, что предотвращает резкое повышение уровня сахара в крови. В-третьих, клубника и малина обладают восхитительным вкусом и могут заменить любой сладкий десерт.

Как и гранат, эти ягоды содержат антоцианы, которые препятствуют образованию жировых клеток. В них также присутствует полифенол — натуральный антиоксидант, который снижает негативное воздействие жирной пищи и положительно влияет на обмен веществ.

7. Зеленый чай

Если вы привыкли пить кофе несколько раз в день, возможно, стоит пересмотреть эту привычку. Избыточное количество кофеина может нарушить метаболизм и вызвать гормональный дисбаланс. Вы можете подумать, что кофе — это основной источник энергии, но кофеин также содержится в зеленом чае, который является одним из лучших продуктов для похудения.

Зеленый чай снижает уровень сахара в крови, что помогает подавить чувство голода. Если вы хотите перекусить, выпейте стакан зеленого чая (без сахара), и на несколько часов забудете о голоде. Важно отметить, что зеленый чай содержит антиоксидант катехин, который активизирует метаболизм и способствует сжиганию лишнего жира. Он также помогает организму избавиться от шлаков, токсинов и вредных солей.

