Завтрак по праву считается самым важным приемом пищи в течение дня. Правильные продукты помогут вам сосредоточиться и не терять бдительность.

Постоянно теряете ключи и не можете вспомнить, отключили ли утюг? Людям, склонным к рассеянности, нелегко в мире, где необходимо удерживать в памяти массу информации и одновременно сосредотачиваться на важных задачах, отмечает Doctorpiter.

Что делать, если вы не слишком внимательны и склонны к мечтательности? Как подчеркивает эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале, правильный завтрак может стать вашим союзником.

По словам врача, если вы хотите повысить свою внимательность, стоит сосредоточиться на белковых продуктах в утреннем меню. Эндокринолог рассказала об исследовании, которое подтвердило, что такой завтрак не только насытит, но и активизирует умственные ресурсы.

Суть исследования

В эксперименте участвовали 30 женщин в возрасте от 18 до 30 лет с диагнозом ожирение. В первый день их завтрак состоял из продуктов, богатых белком (кисломолочные изделия и овсянка), во второй день — из углеводов (хлеб и варенье), а на третий день участницы не завтракали вовсе.

Во время обеда у участниц проверяли уровень сытости, гормональный фон и потребление энергии, последний параметр измеряли также вечером. Кроме того, испытуемые проходили тесты на концентрацию внимания.

Вот что выяснили ученые:

* белковые продукты на завтрак способствуют улучшению концентрации;

* сытость от такого приема пищи сохраняется на несколько часов;

* при равной калорийности блюда с высоким содержанием белка насыщают быстрее, что может быть особенно полезно при похудении.

«Важно не ограничиваться только белками, жиры и углеводы также имеют значение. Баланс — ключ к успеху», — подчеркивает Павлова.

Продукты с высоким содержанием белка

* Творог,

* яйца,

* греческий йогурт,

* курица,

* бобовые,

* овсянка,

* протеиновые батончики.

Формула идеального завтрака

С белками все понятно, но каким еще критериям должен соответствовать здоровый завтрак? Если вы хотите надолго насытиться, добавьте в утренний прием пищи больше продуктов, богатых клетчаткой. Они не только сделают блюдо более сытным, но и обеспечат комфортную работу ЖКТ.

От продуктов с высоким содержанием сахара лучше отказаться. Такой завтрак может вызвать резкий скачок инсулина в крови, и ваш аппетит вскоре возобновится с новой силой. Не стоит демонизировать десерты — ешьте их в течение дня в умеренных количествах, но лучше не в качестве первого приема пищи.