Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Длительные промежутки между приемами пищи опасны для здоровья 0 192

Дата публикации: 26.03.2026
BB.LV
Длительные перерывы между приемами пищи могут негативно сказаться на здоровье. Диетолог рекомендует делать перекусы каждые три часа.

 

В поисках идеальной фигуры

Многие стремятся быстро избавиться от лишнего веса. Для достижения этой цели они начинают заниматься спортом, увеличивают потребление овощей и фруктов, а также придерживаются различных диет. У этих методов есть свои плюсы и минусы. Однако наибольшее недовольство диетологов всего мира вызывает способ похудения, известный как интервальное голодание.

Суть этой стратегии заключается в том, что разрешено есть любые продукты, но только в строго определенные часы, а в остальное время можно лишь пить воду. Знаменитости и их поклонники часто называют этот метод самым эффективным. Тем не менее, на практике голодовки могут привести не только к потере лишних килограммов, но и к ухудшению здоровья.

Почему это происходит, объясняет врач-диетолог Оксана Дмитриева.

Калорийный дефицит необходим

Она подчеркивает, что для успешного похудения важны дефицит калорий и регулярные физические нагрузки. Только так можно быстро, безопасно и комфортно снизить вес.

При интервальном голодании рекомендуется не есть в течение 16 часов. Это означает, что в организм не поступают никакие питательные вещества.

- Такая диета крайне негативно скажется на состоянии здоровья, так как возникнет острый дефицит не только калорий, но и глюкозы в крови. Это очень плохо для организма, ведь глюкоза является основным питательным элементом для многих клеток, особенно для клеток головного мозга, - говорит эксперт.

Кроме того, диетолог отметила, что «голодная» кровь, содержащая недостаточное количество питательных веществ, не может обеспечивать нормальное функционирование мозга. Потеря памяти и снижение мыслительных способностей – это лишь минимальные негативные последствия, которые могут возникнуть в результате длительного отказа от пищи.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео