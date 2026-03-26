Длительные перерывы между приемами пищи могут негативно сказаться на здоровье. Диетолог рекомендует делать перекусы каждые три часа.

В поисках идеальной фигуры

Многие стремятся быстро избавиться от лишнего веса. Для достижения этой цели они начинают заниматься спортом, увеличивают потребление овощей и фруктов, а также придерживаются различных диет. У этих методов есть свои плюсы и минусы. Однако наибольшее недовольство диетологов всего мира вызывает способ похудения, известный как интервальное голодание.

Суть этой стратегии заключается в том, что разрешено есть любые продукты, но только в строго определенные часы, а в остальное время можно лишь пить воду. Знаменитости и их поклонники часто называют этот метод самым эффективным. Тем не менее, на практике голодовки могут привести не только к потере лишних килограммов, но и к ухудшению здоровья.

Почему это происходит, объясняет врач-диетолог Оксана Дмитриева.

Калорийный дефицит необходим

Она подчеркивает, что для успешного похудения важны дефицит калорий и регулярные физические нагрузки. Только так можно быстро, безопасно и комфортно снизить вес.

При интервальном голодании рекомендуется не есть в течение 16 часов. Это означает, что в организм не поступают никакие питательные вещества.

- Такая диета крайне негативно скажется на состоянии здоровья, так как возникнет острый дефицит не только калорий, но и глюкозы в крови. Это очень плохо для организма, ведь глюкоза является основным питательным элементом для многих клеток, особенно для клеток головного мозга, - говорит эксперт.

Кроме того, диетолог отметила, что «голодная» кровь, содержащая недостаточное количество питательных веществ, не может обеспечивать нормальное функционирование мозга. Потеря памяти и снижение мыслительных способностей – это лишь минимальные негативные последствия, которые могут возникнуть в результате длительного отказа от пищи.