Весна уже пришла, и пора наслаждаться черемшой.

Весна — идеальное время для создания блюд из свежих сезонных продуктов. Молодые листья черемши придают привычному салату из вареных яиц и феты уникальный и пикантный вкус.

Черемша — это травянистое растение из семейства луковых, широко используемое как в кулинарии, так и в народной медицине. Это растение также известно как «дикий чеснок» или «медвежий чеснок» благодаря своему нежному чесночному аромату. Рецепт салата с черемшой был опубликован на сайте Shuba.Life.

Весенний салат с черемшей может выступать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам.

Салат с черемшей

Ингредиенты:

яйца куриные — 3 шт;

сыр фета — 100 г;

черемша — 100 г;

сметана — 2 ст. л;

майонез 67% — 2 ст. л;

соль.

Приготовление:

1. Отварите яйца вкрутую в течение 10 минут. Затем охладите, очистите и разделите их на желтки и белки.

2. В салатник положите фету и желтки, измельчите их вилкой. Белки нарежьте мелкими кубиками и добавьте в салатник.

3. Черемшу тщательно промойте, отрежьте хвостики. Нарежьте черемшу по своему усмотрению и добавьте в салатник к остальным ингредиентам.

Добавьте сметану, майонез, соль и тщательно перемешайте. Салат готов.

