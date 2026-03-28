Узнайте, почему фисташки необходимы вашему организму. Они являются источником клетчатки, которая должна присутствовать в рационе каждого человека.
Для поддержания здоровья мужчинам требуется до 38 г клетчатки в день, а женщинам — до 25 г. В 100 г фисташек содержится 10,3 г клетчатки. Кроме того, эти орехи являются превосходным источником белка: в тех же 100 г можно найти до половины суточной нормы!
Употребляйте эти орехи регулярно
Не забудьте включить фисташки в свой ежедневный рацион! Диетологи рекомендуют потреблять около 30 граммов этих орехов каждый день. Они по праву занимают лидирующие позиции среди других орехов.
Им нет равных по содержанию аминокислот, витаминов и полезных микроэлементов. Фисташки богаты марганцем, фосфором, медью, магнием и калием.
Эти полезные орехи способствуют снижению уровня холестерина в крови, служат профилактическим средством против онкологических заболеваний, укрепляют организм, особенно после тяжелых болезней. Фисташки способствуют укреплению сосудов, очищают желчные пути и омолаживают клетки.
Фисташки полезны при:
* анемии;
* заболеваниях желудка;
* бесплодии;
* болезнях печени;
* чрезмерной умственной и физической нагрузке;
* ожогах;
* стоматитах;
* колитах;
* сердечно-сосудистых заболеваниях;
* слабом зрении;
* хронической усталости;
* печеночных коликах;
* раздражительности;
* депрессии.
Эти орехи необходимы каждый день!
Оптимальный вариант — придерживаться сбалансированного питания и добавлять фисташки в различные блюда. Их можно использовать в мясных блюдах, десертах, салатах и соусах. Рецептов с этими орехами существует множество.
Оставить комментарий