Узнайте, почему фисташки необходимы вашему организму. Они являются источником клетчатки, которая должна присутствовать в рационе каждого человека.

Для поддержания здоровья мужчинам требуется до 38 г клетчатки в день, а женщинам — до 25 г. В 100 г фисташек содержится 10,3 г клетчатки. Кроме того, эти орехи являются превосходным источником белка: в тех же 100 г можно найти до половины суточной нормы!

Употребляйте эти орехи регулярно

Не забудьте включить фисташки в свой ежедневный рацион! Диетологи рекомендуют потреблять около 30 граммов этих орехов каждый день. Они по праву занимают лидирующие позиции среди других орехов.

Им нет равных по содержанию аминокислот, витаминов и полезных микроэлементов. Фисташки богаты марганцем, фосфором, медью, магнием и калием.

Эти полезные орехи способствуют снижению уровня холестерина в крови, служат профилактическим средством против онкологических заболеваний, укрепляют организм, особенно после тяжелых болезней. Фисташки способствуют укреплению сосудов, очищают желчные пути и омолаживают клетки.

Фисташки полезны при:

* анемии;

* заболеваниях желудка;

* бесплодии;

* болезнях печени;

* чрезмерной умственной и физической нагрузке;

* ожогах;

* стоматитах;

* колитах;

* сердечно-сосудистых заболеваниях;

* слабом зрении;

* хронической усталости;

* печеночных коликах;

* раздражительности;

* депрессии.

Эти орехи необходимы каждый день!

Оптимальный вариант — придерживаться сбалансированного питания и добавлять фисташки в различные блюда. Их можно использовать в мясных блюдах, десертах, салатах и соусах. Рецептов с этими орехами существует множество.