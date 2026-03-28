Шеф-повар поделился рекомендациями по правильному замораживанию продуктов и сроками их хранения в морозильной камере.

Одно из величайших изобретений человечества

Если задать вопрос обычным людям (особенно женщинам) о том, какое изобретение они считают наиболее полезным, скорее всего, в ответ прозвучит «холодильник и морозильная камера». Эти устройства позволяют одновременно решать две задачи — вкусно накормить семью и сэкономить средства.

Тем не менее, чтобы продукты оставались свежими и полезными, необходимо знать, как правильно их замораживать и размораживать. Об этом рассказал шеф-повар Дмитрий Усенко.

- Для того чтобы продукты сохраняли привлекательный вид и вкусовые качества, замораживание должно проходить с соблюдением всех правил. Одним из самых важных является использование чистых рук и соблюдение порядка на кухне. Также следует убедиться, что каждый продукт или полуфабрикат одного типа находится в отдельном чистом пакете или контейнере, - отметил эксперт.

Он также напомнил о допустимых сроках хранения продуктов в морозильной камере, которые варьируются для разных категорий:

для хлеба – 1 месяц,

для овощей – 1 год,

для фруктов – от 8 до 12 месяцев,

для рыбы – 3-6 месяцев,

для мяса – 2-9 месяцев,

для пельменей и вареников – 3 месяца,

для курицы и индейки – 3 месяца.

Как правильно замораживать продукты?

Помимо соблюдения гигиенических норм, важно учитывать и другие аспекты:

* Упаковывая каждый продукт в отдельный контейнер или пакет, необходимо указать на упаковке название и дату упаковки. Это поможет не пропустить предельный срок хранения и избежать порчи продукта.

* Перед заморозкой овощи следует отварить до полуготовности, особенно если речь идет о капусте, моркови, кабачках, свекле и баклажанах.

* Овощи и фрукты, содержащие 80-90 процентов воды (например, помидоры и огурцы), лучше замораживать не в свежем виде, а предварительно сделав из них пюре.

* Фрукты рекомендуется нарезать на кусочки, удобные для дальнейшего использования. Например, бананы можно нарезать кольцами, а хурму — кубиками. Между тем, малину, клубнику, ягоды и виноград можно замораживать целиком.

* Мясо и рыбу следует тщательно упаковывать, чтобы избежать контакта с воздухом. Окисление может негативно сказаться на внешнем виде и вкусе продукта.