Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Правила хранения продуктов в морозильной камере

Дата публикации: 28.03.2026
Шеф-повар поделился рекомендациями по правильному замораживанию продуктов и сроками их хранения в морозильной камере.

 

Одно из величайших изобретений человечества

Если задать вопрос обычным людям (особенно женщинам) о том, какое изобретение они считают наиболее полезным, скорее всего, в ответ прозвучит «холодильник и морозильная камера». Эти устройства позволяют одновременно решать две задачи — вкусно накормить семью и сэкономить средства.

Тем не менее, чтобы продукты оставались свежими и полезными, необходимо знать, как правильно их замораживать и размораживать. Об этом рассказал шеф-повар Дмитрий Усенко.

- Для того чтобы продукты сохраняли привлекательный вид и вкусовые качества, замораживание должно проходить с соблюдением всех правил. Одним из самых важных является использование чистых рук и соблюдение порядка на кухне. Также следует убедиться, что каждый продукт или полуфабрикат одного типа находится в отдельном чистом пакете или контейнере, - отметил эксперт.

Он также напомнил о допустимых сроках хранения продуктов в морозильной камере, которые варьируются для разных категорий:

для хлеба – 1 месяц,

для овощей – 1 год,

для фруктов – от 8 до 12 месяцев,

для рыбы – 3-6 месяцев,

для мяса – 2-9 месяцев,

для пельменей и вареников – 3 месяца,

для курицы и индейки – 3 месяца.

Как правильно замораживать продукты?

Помимо соблюдения гигиенических норм, важно учитывать и другие аспекты:

* Упаковывая каждый продукт в отдельный контейнер или пакет, необходимо указать на упаковке название и дату упаковки. Это поможет не пропустить предельный срок хранения и избежать порчи продукта.

* Перед заморозкой овощи следует отварить до полуготовности, особенно если речь идет о капусте, моркови, кабачках, свекле и баклажанах.

* Овощи и фрукты, содержащие 80-90 процентов воды (например, помидоры и огурцы), лучше замораживать не в свежем виде, а предварительно сделав из них пюре.

* Фрукты рекомендуется нарезать на кусочки, удобные для дальнейшего использования. Например, бананы можно нарезать кольцами, а хурму — кубиками. Между тем, малину, клубнику, ягоды и виноград можно замораживать целиком.

* Мясо и рыбу следует тщательно упаковывать, чтобы избежать контакта с воздухом. Окисление может негативно сказаться на внешнем виде и вкусе продукта.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео