Овощное рагу является универсальным блюдом. Его можно подавать как горячим, так и холодным. Оно прекрасно сочетается как с мясом, так и с птицей, а также может выступать в роли самостоятельного блюда. Вы можете изменять ингредиенты и их пропорции в зависимости от сезона и ваших предпочтений.
Ингредиенты:
0,5 кочана капусты
300 г грибов
100 г фасоли
3 стручка болгарского перца
2 моркови
2 луковицы
1-2 зубка чеснока
зелень
растительное масло
черный молотый перец
соль
Приготовление
1. Все овощи и грибы тщательно очистите и промойте.
2. Замоченную фасоль отварите до готовности.
3. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте в нем мелко нарезанный лук с нарезанными грибами, затем добавьте морковь, нарезанную соломкой, и жарьте еще 15 минут.
4. Капусту нашинкуйте и слегка посолите, перетерев руками. Болгарский перец нарежьте соломкой. Добавьте подготовленные капусту и перец к грибам и тушите под крышкой.
5. За 10 минут до окончания приготовления добавьте отваренную фасоль, посолите и поперчите по вкусу.
6. В готовое рагу добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и измельченную зелень, аккуратно перемешайте.
На заметку
* Если вы используете лесные грибы, их следует предварительно отварить в течение 10-15 минут.
* Выбирайте зелень по своему вкусу: укроп, петрушка, кинза — все это будет уместно.
* Чтобы добавить рагу легкую остроту, включите кусочек острого перца, а для кислинки — пару помидоров или 1-2 столовые ложки сметаны.
Источник: 1001sovet
Оставить комментарий(1)