Вы можете изменять ингредиенты и их пропорции в зависимости от сезона и ваших предпочтений.

Овощное рагу является универсальным блюдом. Его можно подавать как горячим, так и холодным. Оно прекрасно сочетается как с мясом, так и с птицей, а также может выступать в роли самостоятельного блюда. Вы можете изменять ингредиенты и их пропорции в зависимости от сезона и ваших предпочтений.

Ингредиенты:

0,5 кочана капусты

300 г грибов

100 г фасоли

3 стручка болгарского перца

2 моркови

2 луковицы

1-2 зубка чеснока

зелень

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

1. Все овощи и грибы тщательно очистите и промойте.

2. Замоченную фасоль отварите до готовности.

3. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте в нем мелко нарезанный лук с нарезанными грибами, затем добавьте морковь, нарезанную соломкой, и жарьте еще 15 минут.

4. Капусту нашинкуйте и слегка посолите, перетерев руками. Болгарский перец нарежьте соломкой. Добавьте подготовленные капусту и перец к грибам и тушите под крышкой.

5. За 10 минут до окончания приготовления добавьте отваренную фасоль, посолите и поперчите по вкусу.

6. В готовое рагу добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и измельченную зелень, аккуратно перемешайте.

На заметку

* Если вы используете лесные грибы, их следует предварительно отварить в течение 10-15 минут.

* Выбирайте зелень по своему вкусу: укроп, петрушка, кинза — все это будет уместно.

* Чтобы добавить рагу легкую остроту, включите кусочек острого перца, а для кислинки — пару помидоров или 1-2 столовые ложки сметаны.

Источник: 1001sovet