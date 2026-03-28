Образование камней в почках — это результат нашего образа жизни, недостатка жидкости и чрезмерного потребления определённых продуктов, которые при определённых условиях способствуют образованию солевого осадка, а затем и кристаллов. Эти образования могут расти годами, достигая порой колоссальных размеров.

Какие продукты и блюда могут способствовать образованию камней в почках? Об этом рассказывает Дмитрий Журавский, уролог-андролог.

Камни в почках — это заболевание

«Мочекаменная болезнь является одной из самых распространённых урологических патологий. По статистике, она составляет более трети всех заболеваний мочевыводящей системы. Почки особенно подвержены образованию песка и камней, однако они могут долгое время не проявляться, и человек может узнать о своём диагнозе только при возникновении почечной колики», — поясняет доктор.

Камни формируются в результате изменения химического состава мочи и увеличения уровня солей в ней.

«Причины этого процесса могут быть различными — от генетической предрасположенности до недостатка физической активности или приёма определённых медикаментов. Существенное влияние на образование камней оказывает и питание, в частности — избыток определённых продуктов в рационе», — добавляет уролог.

Продукты, способствующие образованию камней

На самом деле не существует единого универсального списка продуктов, способствующих мочекаменной болезни. Кроме того, камни бывают разных типов.

«В медицине выделяют несколько видов камней в почках. Основные из них — уратные, фосфатные и оксалатные. Уратные камни представляют собой смесь мочевой кислоты с солями калия и натрия, фосфатные содержат фосфаты кальция. На практике чаще всего встречаются оксалатные камни, образующиеся из соединения щавелевой кислоты и кальция», — объясняет уролог.

Врачи рекомендуют сократить потребление ряда продуктов, а в некоторых случаях — полностью исключить их из рациона.

Зелень: петрушка, шпинат, щавель

Пациентам с оксалатными камнями следует с осторожностью употреблять продукты с высоким содержанием щавелевой кислоты и её производных — оксалатов. К ним относятся щавель, шпинат, петрушка, укроп, ревень, свекла и цитрусовые. Избыток щавелевой кислоты в рационе препятствует выведению солей из организма, что увеличивает вероятность образования новых камней или усугубляет уже существующие.

Какао с молоком

Щавелевая кислота содержится не только в зелени, но и в какао-порошке, причем в значительных количествах. Поэтому пациентам с мочекаменной болезнью не рекомендуется злоупотреблять какао, особенно в сочетании с молоком, так как молочные жиры могут усиливать усвоение оксалатов из какао. Молочные продукты также следует ограничивать при фосфатных камнях.

Мясо

Мясо содержит много белка, который в больших количествах может повышать уровень мочевой кислоты и кальция в моче. Кроме того, белок включает химические соединения пурины, которые в процессе метаболизма превращаются в мочевую кислоту, способствующую образованию уратных камней.

Особенно опасны в этом плане красное мясо, субпродукты, сало, жирные бульоны и холодец.

Соленая пища

Избыточное потребление соли ведет к задержке жидкости в организме, ускоряет выведение кальция и способствует отложению солей. Снижение потребления соли — один из основных шагов к профилактике мочекаменной болезни. По рекомендациям Минздрава, взрослому человеку следует ограничить потребление соли до 5 граммов в день (примерно чайная ложка). Важно помнить, что это касается не только соли в чистом виде, но и добавленной соли, содержащейся в различных соленьях, копченостях и соусах.

Алкоголь

В интернете иногда можно встретить мнение о пользе пива для профилактики мочекаменной болезни. Якобы мочегонное действие этого напитка помогает выводить песок и небольшие камни. В этом есть доля правды, однако потенциальный вред от регулярного употребления пива значительно превышает его возможную пользу.

Чрезмерное употребление пива и других алкогольных напитков может приводить к частому обезвоживанию организма, что, в свою очередь, увеличивает концентрацию мочи, задержку солей и образование камней.

Газированные напитки

Газированные лимонады (как и пиво) содержат фосфорную кислоту, избыток которой повышает риск образования камней в почках и негативно сказывается на работе мочевыделительной системы. В популярных газировках также часто присутствуют сахарозаменители, которые могут снижать функцию почек.