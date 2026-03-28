Ужин для спокойного сна: врач раскрыла секреты полезной пищи 0 210

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ужин для спокойного сна: врач раскрыла секреты полезной пищи

Диетолог Зухра Павлова объяснила, как белковая диета способствует улучшению качества сна.

 

Что есть на ужин

Недавние исследования показали, что белковая диета может помочь в борьбе с бессонницей. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Зухра Павлова:

- Употребление продуктов с высоким содержанием белка (мясо, яйца, молочные продукты) способствует выделению в кишечнике пептида CCHa1. Этот пептид активирует нейроны в головном мозге, отвечающие за регуляцию поведения во время сна, - отметила она в своем Telegram-канале.

Почему белок важен для хорошего сна:

Белок является основным строительным материалом для гормонов, клеток организма, ферментов, а также для костей, кожи, мышц и иммунной системы.

При недостатке белка организм начинает использовать собственные мышцы, что приводит к нехватке ресурсов для других нужд. Это создает стресс для нервной системы, что, в свою очередь, негативно сказывается на качестве сна.

Проблемы со сном могут привести к ухудшению памяти, снижению способности к обучению и замедлению реакции.

Кроме того, нарушения сна могут вызвать изменения в пищевом поведении: уставший организм будет стремиться к пище, чтобы получить энергию и положительные эмоции.

Это может привести к набору веса, снижению иммунитета и другим проблемам со здоровьем.

Рекомендации врача по ужину

Как правильно рассчитать суточную норму белка? В среднем, это составляет 1,5 грамма на килограмм массы тела.

- Если вы любите рыбу, стейк из лосося за 3,5-4 часа до сна станет отличным ужином и поможет улучшить качество сна. Также белок содержится в курином и индюшином мясе. Необходимое количество белка можно получить из 100-150 граммов куриной грудки, - порекомендовала доктор Павлова.

