Лук — один из самых востребованных овощей в мировой кулинарии. Этот универсальный продукт можно использовать для карамелизации, жарки и маринования. Он служит основой для супов, соусов и гарниров. Существует множество популярных сортов, которые имеют заметные отличия друг от друга.

Красный лук

Снаружи он выглядит фиолетовым, бордовым и даже синим. Этот овощ прекрасно подходит для гриля, запекания и маринования. Благодаря своему мягкому и слегка сладковатому вкусу, его можно употреблять как в сыром, так и в вареном виде. Чтобы уменьшить остроту, лук следует нарезать кольцами и замочить в воде. Маринование подчеркивает естественную сладость овоща и добавляет пикантности салатам, бургерам и сэндвичам. При чистке он вызывает меньше слез, чем другие сорта.

Желтый лук

Этот сорт наиболее ярко проявляет себя в сыром виде. Он содержит больше серы по сравнению с другими видами, что придает ему острый вкус и запах. При термической обработке овощ становится слаще и мягче, а также обогащает аромат различных блюд. Желтые сорта лука идеально подходят для супов, рагу, подливок, соусов, рыбы, тушеной свинины, говядины, птицы и мяса. При жарке они карамелизуются. В сыром виде эти овощи могут сильно раздражать слизистую оболочку глаз.

Белый лук

Этот лук чаще всего используют в сыром виде. Он мягче и слаще желтого лука. Является основным ингредиентом мексиканской кухни. Овощ добавляют в качестве начинки для бутербродов, бургеров и хот-догов, а также в традиционные блюда, такие как обжаренная фасоль и тако.

Сладкий лук

Этот сорт менее острый, чем остальные, и обладает самым высоким содержанием сахара. По цвету он напоминает желтый лук, но светлее и крупнее. Сладкий лук отлично подходит для приготовления приправ, пирогов, джемов и глазури. Из него также хорошо получаются луковые кольца.