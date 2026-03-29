Почему омега-3 так важны для здоровья?

Для поддержания хорошего самочувствия и привлекательного внешнего вида человеку необходимо получать из пищи полный набор полезных витаминов и минералов. Именно они лучше всего усваиваются организмом, в отличие от аптечных препаратов или БАДов, которые заполняют полки магазинов.

Особенно важно регулярно обеспечивать себя и своих близких омега-3 кислотами. Эти вещества не синтезируются в организме, но играют ключевую роль в строительстве клеточных мембран и кровеносных сосудов. Кроме того, они способствуют нормальному функционированию нервной системы, помогая избежать стресса и эмоциональных срывов.

По словам врача-диетолога Марины Сорокиной, каждый взрослый должен ежедневно получать не менее 950 мг омега-3.

Основные источники омега-3 кислот:

* жирная морская рыба,

* грецкие орехи,

* льняное масло,

* печень трески,

* авокадо.

- Недостаток омега-3 может привести к ухудшению работы мозга, замедлению кровообращения, проблемам с памятью и другим заболеваниям, - отметила диетолог.

Как решить эту проблему?

Врач рекомендует заменить подсолнечное масло на льняное, а на завтрак хотя бы раз в 2-3 дня есть не только бутерброды с маслом (что является самым распространенным вариантом), но и тосты с вареным яйцом и нежным авокадо.

Также полезно включить в рацион селедку, скумбрию и лосось. Способы их приготовления - в духовке, на гриле или сковороде - зависят от ваших предпочтений. Но результат будет очевиден: запасы омега-3 заметно увеличатся после каждой порции вкусной рыбы.