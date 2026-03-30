Приготовленные заранее блюда и продукты — это один из эффективных способов сэкономить время и деньги. Однако остатки пищи, которые слишком долго находятся в холодильнике, могут угрожать здоровью. Как найти баланс между экономией и безопасностью? Врач-инфекционист объясняет, сколько времени можно хранить готовую еду в холодильнике.

Продукты с низким риском

* Фрукты и овощи. Тщательно вымытые и нарезанные свежие фрукты обычно сохраняют свою свежесть в течение 3-5 дней. Приготовленные овощи, такие как обжаренные или приготовленные на пару, лучше хранить в герметичном контейнере от 3 до 7 дней. Бобовые могут храниться до 10 дней без порчи. Бананы в холодильнике быстро чернеют, поэтому их лучше использовать только для выпечки.

* Хлеб. Домашняя выпечка может храниться около 3 дней при комнатной температуре, в то время как магазинный хлеб безопасен для употребления в течение 5-7 дней. Хранение в холодильнике продлевает срок хранения еще на 3-5 дней, однако это может негативно сказаться на его вкусовых качествах и питательной ценности.

Продукты со средним риском

* Макароны и зерновые каши — ячневая, овсяная, пшеничная и гречневая — сохраняют свои полезные свойства в холодильнике до 3 дней и не портятся.

* Супы и тушеные блюда с мясом или рыбой обычно могут храниться при температуре до 5⁰С в течение 4-5 дней без потери вкусовых качеств.

* Десерты и сладости могут храниться в холодильнике около 2-3 дней. Если в начинке присутствует сливочный, белковый или сметанный крем, то их следует употребить не позднее 1-2 дней. Важно соблюдать температурный режим (не выше +5⁰С).

Продукты с высоким риском

* Мясо и птица. Приготовленные в виде паштетов, они могут храниться в холодильнике не более 1-2 дней. Готовые стейки, филе, отбивные и жаркое безопасно употреблять в течение 3-4 дней после приготовления.

* Холодные салаты из яиц, тунца или курицы следует съесть в течение 1-2 дней.

* Яйца в «сыром» виде безопасно хранятся в холодильнике 7-10 дней. Они могут быть источником сальмонеллы, поэтому их следует употреблять только после термообработки. Сваренные вкрутую яйца желательно съесть в течение 5 дней.

* Моллюски (креветки, устрицы, мидии и др.) и рыба могут содержать патогенные микроорганизмы или токсины. Поэтому максимальный срок их безопасного хранения в холодильнике составляет от 2 до 3 суток.

Для готовых блюд из ресторанов или кафе действует правило 24 часов. Это связано с тем, что покупатель не может знать, насколько свежими были ингредиенты перед приготовлением блюда.