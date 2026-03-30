В великий праздник Пасхи, который уже скоро, представители всех конфессий обмениваются специальной выпечкой, приготовленной именно к этому дню.

Свежий хлеб на праздничном столе у верующих символизирует присутствие Христа, сообщает «Деликатеска». Круглая форма пасхальных пирогов является наследием языческих весенних традиций, когда свежий каравай олицетворял весеннее солнце и был частью ритуалов, связанных с будущим богатым урожаем. В нашей традиции главными пасхальными угощениями являются сдобные куличи. Но как же отмечают этот праздник в других странах?

Райндлинг

Пасхальный пирог, популярный в Австрии, Германии и Словении. Известен с XVI века, и в крестьянских семьях его готовили не только на Пасху, но и по другим важным случаям.

Основой является сдобное дрожжевое тесто с изюмом, корицей и анисом, иногда с добавлением коньяка или рома. Пирог может также готовиться с начинкой из сухофруктов и орехов. Тесто раскатывается в пласт, смазывается маслом и посыпается начинкой, затем сворачивается в рулет и выпекается в круглой форме с отверстием посередине.

Симнель

Английский пирог-кекс, который выпекается не только на Пасху. Этот пирог традиционно угощали матерей в 4-е воскресенье поста — Розовое, или Материнское, воскресенье.

Тесто состоит не только из пшеничной муки тонкого помола (лат. Simila), но и миндальной муки, что позволяет кексу долго не черстветь. В тесто добавляют также измельченный корень имбиря и замоченные в ягодном сиропе или ликере сухофрукты. Традиционное украшение симнеля — глазурь и 11 марципановых шариков по краям, символизирующих 11 апостолов, и один шарик в центре (символ Христа).

Мазурек

Это пасхальный пирог из Польши. В некоторых европейских регионах популярны «мазуреки» — печенье, представляющее собой тот же пирог, нарезанный на кусочки. Основой служит корж или несколько коржей из рассыпчатого песочного теста. Коржи пропитываются вареньем или кремом, украшаются глазурью, растопленным шоколадом, орехами и цукатами. Традиционный рисунок для пасхального мазурека — веточки вербы, выложенные из миндаля.

Цуреки



Это греческий пасхальный хлеб. Как и куличи, он выпекается из сдобного дрожжевого теста с изюмом, цукатами или сухофруктами. Однако, в отличие от куличей, цуреки могут быть как круглым, так и в форме косички. В середину готовой плетенки, как и в круглом хлебе, помещают крашеные пасхальные яйца.

Коломба паскуале

Итальянский пасхальный кекс, название которого переводится как «пасхальная голубка». Легко догадаться, что такой кекс выпекается в форме голубя и символизирует мир. Круглые пироги, напоминающие куличи, в Италии готовят к празднику Рождества. Основой традиционной коломбы паскуале является тесто из мягких сортов пшеницы на медовой закваске, которое готовится в течение шести суток, а затем подходит еще 12 часов. Современные хозяйки, стремясь упростить процесс, иногда используют сдобное дрожжевое тесто. В любом случае в тесто добавляют изюм и цукаты, а готовые голубки украшаются глазурью и орехами, чаще миндалем.

Паскуалина

Это несладкий итальянский пасхальный пирог, известный с XVI века. В его основе — 12 (по числу апостолов) или 33 (возраст Христа) пресных коржа из муки, воды и оливкового масла. Однако сегодня хозяйки все чаще используют готовое слоеное или песочное тесто. Для начинки применяются листья шпината или мангольда, лук, майоран и другая зелень, а также сыр рикотта и целые вареные яйца. В некоторых итальянских провинциях существует и сладкий вариант такого пирога.

Фиголли

Мальтийские пасхальные пряники, впервые упоминаемые в Средние века. Каждая фиголла состоит из двух слоев песочного теста с начинкой из молотого миндаля или марципана. Традиционно такие пряники представляли собой довольно крупные фигурки людей с нарисованными глазурью лицами, а также выпекались в форме рыб и корзин, полных урожая. Сегодня для фиголли чаще используют формочки в виде животных, птиц и геометрических фигур. Готовые пряники расписываются светлой глазурью и украшаются кондитерским жемчугом и шоколадными яйцами.

Краффины

Эти изделия были изобретены относительно недавно, в 2013 году, и быстро завоевали популярность в США. Они сочетают в себе черты круассана и маффина. Основой служит то же сдобное дрожжевое тесто, формируемое слоями и скатанное в рулет. Рулет нарезается на кусочки, которые выпекаются в формах для кексов или куличей. Для краффинов можно использовать любую начинку, а можно обойтись и без нее, посыпав готовые изделия сахарной пудрой или полив глазурью.