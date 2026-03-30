Тем не менее, многие начинающие кулинары спорят о том, следует ли закрывать кастрюлю крышкой во время варки.

В этом вопросе часто допускаются ошибки, которые могут негативно сказаться на вкусе, аромате и качестве первого блюда.

Как правильно варить суп

Если накрыть суп крышкой, то кипение жидкости становится более интенсивным. Это может привести к тому, что масса станет мутной, и в результате готовое блюдо будет выглядеть менее аппетитным.

Опытные кулинары советуют не использовать крышку, однако существуют исключения.

Например, если в суп добавляется только мясо, то лучше готовить его в закрытой кастрюле, иначе этот ингредиент может стать слишком жестким, что испортит вкус блюда.

Кроме того, под крышкой следует варить супы, которые должны быть достаточно густыми, такие как крем-супы.