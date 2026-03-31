Ароматный, вкусный, универсальный

В каждой кухне мира существуют свои «фирменные» блюда, которые с удовольствием готовят жители разных стран. Одним из таких является итальянский соус песто. Существует мнение, что его готовили еще в Древнем Риме. Хотя мы не можем с уверенностью это подтвердить, одно известно точно: ни одно торжество, будь то домашнее или ресторанное, не обходится без соуса песто.

Этот соус не только вкусный и сытный, но и легкий, ароматный, он придаёт оригинальность каждому блюду, к которому его подают.

Шеф-повар Андрей Романенко поделился рецептом соуса, который с первой ложки покорит сердца всех домочадцев, и они будут просить готовить его снова и снова.

Классический песто из базилика

Время приготовления — 10 минут.

Ингредиенты:

* зелёный базилик — 100 гр

* кедровые орехи — 20-30 гр

* чеснок — 1-2 зубчика

* сыр пармезан — 30 гр

* оливковое масло — 100 мл

* соль — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Промойте базилик и тщательно высушите. Если времени на это нет, заверните его в бумажное полотенце и аккуратно сожмите руками. Влага впитается в бумагу, а зелень останется чистой, сухой и вкусной.

2. Подготовьте чеснок — лучше использовать молодой и сочный.

3. Кедровые орехи можно слегка поджарить на сковороде до появления легкого «загара» и аромата. Однако, если вы используете обычные орехи, это не повлияет на вкус и аромат соуса.

4. В блендере измельчите базилик, чеснок, орехи, сыр, соль и немного растительного масла. Через 15 секунд добавьте еще немного масла и снова взбейте массу. Повторяйте до тех пор, пока соус не станет густым и однородным.

5. Переложите соус песто в чистую стеклянную банку и плотно закройте. Храните его в холодильнике, но не более 5 дней. Лучше готовить свежий соус чаще, чем употреблять заветрившийся, потерявший свой уникальный аромат.