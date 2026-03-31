Сегодня я предлагаю вам приготовить необычное и простое блюдо.

Хотя это блюдо не требует сложных манипуляций, ингредиенты здесь могут показаться не совсем привычными. Многие из вас, вероятно, не часто используют в своей кулинарии финиковый мёд, лук-шалот или шалфей. Однако не стоит отказываться от этого замечательного рецепта только из-за этого. Конечно, лучше использовать указанные в рецепте ингредиенты, но если их нет, можно смело заменить один или несколько на более привычные, как советует Tasty Space.

Например, вместо финикового мёда можно взять обычный мёд, репчатый лук заменит луковички шалота, а шалфей можно заменить на другие ароматные травы, такие как тимьян или розмарин. Безусловно, некоторые нюансы вкуса могут потеряться при замене ингредиентов, но блюдо всё равно получится оригинальным и вкусным. В целом, мой совет таков: если в магазине, где вы обычно делаете покупки, есть нужные продукты по разумной цене — лучше их использовать, а если чего-то не оказалось, не стоит переживать и смело используйте замену.

Нам понадобятся: 4 куриных филе, зелёное яблоко, красное яблоко, 6 луковичек шалота, 3 веточки шалфея, 50 мл куриного бульона, 2 ст. ложки финикового мёда, 2 ст. ложки яблочного уксуса, соль, растительное масло для жарки.

Приготовление:

1. Каждое куриное филе нарезаем на 4 части и посыпаем солью.

2. Разогреваем масло в сковороде на большом огне и выкладываем куски курицы. Обжариваем филе 6 минут, не перемешивая и не переворачивая, чтобы курица не начала выделять сок и не тушилась в нём.

3. У яблок вырезаем сердцевину, нарезаем их дольками и добавляем на сковороду к курице. Затем переворачиваем курицу и жарим ещё 3 минуты.

4. Добавляем нарезанные на 4 части луковички шалота и листья шалфея.

5. Обжариваем всё вместе ещё 5 минут, затем уменьшаем огонь, выкладываем курицу на тарелку и жарим яблоки с шалотом ещё 2 минуты.

6. Смешиваем куриный бульон, финиковый мёд, яблочный уксус и немного соли. Готовим глазурь: вливаем соус в сковороду, доводим до кипения и тушим 2-3 минуты.

7. Добавляем куриное филе в соус, тушим 5 минут и подаём к столу.