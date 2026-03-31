Это блюдо не только аппетитное и эффектное, но и его приготовление не займет много времени. Его можно подать без особого повода как второе блюдо с гарниром или украсить праздничный стол в качестве горячей закуски.

Ингредиенты:

куриное филе, 50 г,

бекон, 100 г,

мягкий сыр или фета, 70 г,

шпинат,

1/2 болгарского перца,

соль,

перец.

Процесс приготовления:

1. Филе нарезаем вдоль, раскрываем как книгу, отбиваем, затем приправляем солью и перцем.

2. Шпинат мелко шинкуем и соединяем с сыром. Если используется фета, ее следует предварительно размять вилкой.

3. Получившуюся массу выкладываем на куриное филе, добавляя несколько полосок болгарского перца по краям.

4. Сворачиваем рулет как можно плотнее. Оборачиваем его беконом и помещаем в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.

5. Готовый рулет аккуратно нарезаем на не слишком тонкие ломтики, чтобы начинка не вытекала.

Рулетики можно подать как закуску или же с гарниром в качестве основного блюда.