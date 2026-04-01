Включение семян льна в рацион — это полезная привычка для здоровья. Они содержат множество биологически активных веществ. Однако не следует воспринимать их как чудо-продукт, способный заменить лекарства при лечении заболеваний.

Семена льна нередко называют суперфудом и отечественной альтернативой популярным экзотическим семенам чиа. Действительно, в них содержится множество полезных веществ, как и в льняном масле, производимом на их основе.

Существует множество способов употребления семян льна; не обязательно есть их ложками, запивая водой. Их можно добавлять в йогурт или кефир, посыпать кашу или салат, а также использовать в выпечке.

По словам врача-терапевта профессора Оксаны Драпкиной, в 100 граммах семян льна можно обнаружить:

124% суточной нормы марганца;

122% меди, которая важна для кроветворения и синтеза коллагена — основного белка соединительных тканей;

110% витамина В1 (тиамина), необходимого для обмена углеводов и жиров, а также для нормального функционирования нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем;

98% магния;

80% фосфора, который играет важную роль в формировании костей, передаче нервных импульсов и работе сердца;

46% селена;

36% цинка.

Кроме того, семена льна отличаются высоким содержанием клетчатки — как растворимой (25%), так и нерастворимой (75%). Это способствует улучшению работы кишечника.

Какие еще полезные свойства имеют семена льна?

1. Снижение уровня глюкозы

Несколько исследований показали, что у людей с избыточным весом и преддиабетом, которые употребляли семена льна в течение трех месяцев, наблюдалось снижение уровня глюкозы в крови и улучшение чувствительности к инсулину.

2. Помощь в снижении веса

Исследования показали, что регулярное употребление семян льна способствует снижению массы тела и уменьшению объема талии.

3. Улучшение работы сердечно-сосудистой системы

Клетчатка и большое количество полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) оказывают положительное влияние на сердце и сосуды. Ученые выяснили, что длительное употребление (более трех месяцев) семян льна способствовало снижению артериального давления и уровня холестерина в крови.

4. Защита от рака

Некоторые исследования показывают, что лигнаны — гормоноподобные вещества, содержащиеся в семенах льна, могут снижать риск рака молочной железы и замедлять его прогрессирование. Появляются данные о том, что аналогичные эффекты наблюдаются и в отношении рака легких, толстой кишки, яичников и шейки матки. Однако речь идет о дополнительной защите при стандартном лечении, а не о замене лекарств.

5. Облегчение симптомов менопаузы

Считается, что благодаря гормоноподобным веществам семена льна могут облегчать симптомы менопаузы, уменьшая частоту и интенсивность приливов.

Кому следует избегать употребления

По словам профессора Драпкиной, семена льна не рекомендуется употреблять людям с аллергией на них. Кроме того, беременным и кормящим женщинам стоит отказаться от этого продукта, так как существует риск преждевременных родов.

Как правильно употреблять

Рекомендуется ежедневно съедать не более 1-2 столовых ложек семян льна, предпочтительно использовать молотые семена. Хранить их лучше в прохладном сухом месте в герметичной упаковке, чтобы сохранить полезные вещества как можно дольше.