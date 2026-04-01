Чем меньше кальмары подвергаются термической обработке, тем лучше их вкус.
Среди морепродуктов кальмары, пожалуй, являются одним из самых популярных продуктов. Они обладают уникальным вкусом, неповторимым ароматом и множеством способов приготовления. Даже начинающий кулинар сможет создать более десяти блюд с использованием мяса кальмаров. Однако многие домохозяйки редко обращаются к этому продукту, считая его недостаточно вкусным и сложным в приготовлении.
- На самом деле, мясо кальмара – одно из самых нежных и полезных. А его жесткость возникает из-за чрезмерного времени варки или обливания кипятком для удаления верхнего слоя кожицы, - поясняет шеф-повар Андрей Романенко.
По его словам, чем меньше кипятка используется в процессе приготовления кальмара, тем вкуснее и нежнее будет конечный результат.
Как удалить кожу без кипятка?
Промойте тушку кальмара под холодной проточной водой. Удалите все внутренности. Затем аккуратно подденьте край кожицы ножом и потяните вверх: она легко отделится от белого мяса.
После этого готовьте кальмара в соответствии с выбранным вами рецептом - варите, запекайте или маринуйте!
Кальмары в томатном соусе
Один из популярных рецептов средиземноморской кухни предлагает тушить кальмаров в томатном соусе. Попробуйте, и вы не пожалеете.
Ингредиенты:
кальмары – 700-800 гр;
помидоры в собственном соку – 300 гр;
луковица среднего размера – 1-2 шт.;
чеснок – 2-4 зубчика;
растительное масло – 3 ст.л.
соль и черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Сполосните кальмаров в воде, удалите внутренности и снимите пленку.
Нарежьте мясо кольцами или кубиками - как вам больше нравится.
Подготовьте мелко нарезанные помидоры, лук и чеснок.
Обжарьте кальмаров 3-5 минут на сковороде с растительным маслом. Затем выложите их на тарелку.
Разогрейте оставшееся масло на среднем огне, обжарьте лук и чеснок. Добавьте туда томатный сок или помидоры, потушите все 5 минут, после чего верните в сковороду кальмаров и посыпьте блюдо свежим укропом.
Дождитесь, когда соус снова закипит, и выключайте. Блюдо готово.
Приятного аппетита!
