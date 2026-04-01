Как правильно готовить кальмаров, чтобы мясо осталось нежным?

Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно готовить кальмаров, чтобы мясо осталось нежным?

Чем меньше кальмары подвергаются термической обработке, тем лучше их вкус.

 

Среди морепродуктов кальмары, пожалуй, являются одним из самых популярных продуктов. Они обладают уникальным вкусом, неповторимым ароматом и множеством способов приготовления. Даже начинающий кулинар сможет создать более десяти блюд с использованием мяса кальмаров. Однако многие домохозяйки редко обращаются к этому продукту, считая его недостаточно вкусным и сложным в приготовлении.

- На самом деле, мясо кальмара – одно из самых нежных и полезных. А его жесткость возникает из-за чрезмерного времени варки или обливания кипятком для удаления верхнего слоя кожицы, - поясняет шеф-повар Андрей Романенко.

По его словам, чем меньше кипятка используется в процессе приготовления кальмара, тем вкуснее и нежнее будет конечный результат.

Как удалить кожу без кипятка?

Промойте тушку кальмара под холодной проточной водой. Удалите все внутренности. Затем аккуратно подденьте край кожицы ножом и потяните вверх: она легко отделится от белого мяса.

После этого готовьте кальмара в соответствии с выбранным вами рецептом - варите, запекайте или маринуйте!

Кальмары в томатном соусе

Один из популярных рецептов средиземноморской кухни предлагает тушить кальмаров в томатном соусе. Попробуйте, и вы не пожалеете.

-

 

Ингредиенты:

кальмары – 700-800 гр;

помидоры в собственном соку – 300 гр;

луковица среднего размера – 1-2 шт.;

чеснок – 2-4 зубчика;

растительное масло – 3 ст.л.

соль и черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Сполосните кальмаров в воде, удалите внутренности и снимите пленку.

Нарежьте мясо кольцами или кубиками - как вам больше нравится.

Подготовьте мелко нарезанные помидоры, лук и чеснок.

Обжарьте кальмаров 3-5 минут на сковороде с растительным маслом. Затем выложите их на тарелку.

Разогрейте оставшееся масло на среднем огне, обжарьте лук и чеснок. Добавьте туда томатный сок или помидоры, потушите все 5 минут, после чего верните в сковороду кальмаров и посыпьте блюдо свежим укропом.

Дождитесь, когда соус снова закипит, и выключайте. Блюдо готово.

Приятного аппетита!

Читайте нас также:
