Американская крупа киноа заслуженно получила статус суперфуда и стала популярной в гастрономической среде. Ее готовят в ресторанах, рекомендуют диетологи и звезды Голливуда. Благодаря богатому минеральному составу она является настоящей находкой для вегетарианцев, тех, кто стремится похудеть, и людей, соблюдающих пост. Однако многие не знают, как ее готовить. Если вы решили попробовать этот суперпродукт, наши рекомендации помогут вам в этом.

5 преимуществ киноа перед другими крупами:

* Высокое содержание белка — до 20%, что делает его самым богатым белком среди злаков. При этом белок является полноценным, обеспечивая организм всеми необходимыми аминокислотами.

* Отсутствие глютена. Если в рецепте салата присутствуют кускус или булгур, а вы не переносите глютен, их можно смело заменить на киноа. Также можно приготовить кашу из киноа вместо утренней манки.

* Высокий уровень магния (в 100 г содержится 58% суточной нормы) помогает снизить чувство голода, что особенно полезно при диете или стрессе. Магний успокаивает нервы, предотвращая неконтролируемое переедание в стрессовых ситуациях.

* Киноа содержит значительное количество жиров — около 6% сухого веса. Это не делает ее слишком калорийной (как, например, рис или овсянка, где в 100 г содержится около 370 ккал), но добавляет полезные свойства: основная часть жиров — это полезные омега-3 кислоты. Хотя в жирной рыбе их больше, среди злаков только пшено и киноа могут похвастаться их содержанием.

* Противовоспалительное действие и высокая концентрация пищевых волокон способствуют медленному перевариванию, что предотвращает резкие скачки сахара в крови.

Как правильно выбирать и хранить киноа

Киноа следует хранить в герметичной банке, защищенной от влаги и света. Под воздействием света крупа быстро портится и приобретает прогорклый вкус. При покупке важно обратить внимание на целостность упаковки и срок годности. Рекомендуется выбирать упаковку из глубины полки — там зерна хранятся лучше, защищенные от яркого света.

Как готовить киноа

Приготовление киноа не представляет сложности: засыпьте крупу в кастрюлю, ошпарьте горячей водой и слейте, затем залейте водой (1 часть крупы на 2 части воды или бульона), добавьте немного соли и варите на слабом огне, периодически помешивая, около 15 минут. Готовая крупа должна слегка похрустывать. После варки слейте лишнюю воду (если она не впиталась), охладите и используйте. Хранить готовую крупу лучше в холодильнике без жидкости. Также киноа можно готовить как ризотто: сначала обжарьте в масле пару минут, а затем отварите.

Как избежать ошибок при приготовлении

Испортить киноа практически невозможно, если не переварить его до состояния каши. Также не стоит сочетать его с ингредиентами, которые могут затмить вкус крупы: в каше из киноа не должно быть много острого перца, чеснока или острых соусов — если добавляете, то в умеренных количествах.

Оригинальные рецепты с киноа



Киноа с интересной текстурой и ореховым вкусом хороша сама по себе, достаточно добавить соль, перец и немного оливкового масла. Логично использовать киноа как легкий гарнир, смешав с свежими огурцами, вялеными помидорами или запеченным перцем. Но есть и более креативные способы. Например, пару ложек киноа можно добавить во фруктовые смузи для текстуры (в этом случае при варке не добавляйте соль). Она также заменит рис в фарше для запеченных перцев и помидоров, сделав блюдо более полезным. Киноа можно использовать вместо манки в творожных запеканках и сырниках. Ученые утверждают, что белковая подзарядка этой полезной крупой лучше всего подходит для утреннего приема пищи, чтобы обеспечить энергию на весь день.

Противопоказания

Как диетический продукт, киноа практически не имеет противопоказаний и приносит только пользу. Вред организму может нанести лишь в редких случаях индивидуальной непереносимости. За время ее использования в питании не зарегистрировано случаев аллергических реакций. Однако, если есть опасения, стоит уменьшить порцию блюда.

Кормящим матерям не рекомендуется включать киноа в рацион, а в детском питании она должна быть исключена до достижения ребенком двух лет. В противном случае могут возникнуть колики, вздутие живота или тошнота.

Людям с заболеваниями почек следует проявлять осторожность при употреблении киноа. Чрезмерное потребление блюд из этой крупы может привести к образованию камней из-за наличия оксалатов, которые также содержатся в свекле и шпинате.