Существует множество мнений о том, вредно ли употреблять косточки или, наоборот, они полезны для здоровья. Однако стоит отметить, что семена созданы природой для размножения и не предназначены для того, чтобы приносить пользу или вред организму. Они имеют твердую оболочку и обтекаемую форму, а специальные ингибиторы ферментов защищают их от переваривания.

Семена имеют такую структуру, что могут проходить через желудочно-кишечный тракт человека или животного с минимальными повреждениями. Исходя из этого, можно сделать вывод, что как полезные, так и вредные вещества из семян и косточек вряд ли попадут в организм, если только вы не измельчите их в ступке или не будете тщательно разжевывать перед проглатыванием, сообщает Novochag.

Гранаты

Косточки граната вполне съедобны и особенно богаты полезными веществами для сердца и сосудов. Они содержат полифенолы, дубильные вещества, кверцетин и антоцианы, обладающие противовоспалительными, противовирусными и противомикробными свойствами. В косточках граната также присутствуют витамины В, А и Е, а также различные полезные элементы, включая железо, натрий, кальций, калий и йод. Людям с чувствительным ЖКТ, возможно, стоит избегать употребления граната с косточками, в остальных случаях это безопасно. Например, китайцы считают, что перетертые с сахаром семена граната очень полезны для мужчин.

Существует легенда, что в одном гранате ровно 365 семян — столько же, сколько дней в году, но на самом деле их количество превышает тысячу.

Яблоки и груши

В косточках яблок действительно содержится яд: в каждой из них — 0,6% гликозида амигдалина, который расщепляется в желудке до синильной кислоты. Однако для того чтобы это вещество вызвало серьезное отравление, нужно съесть около двух килограммов косточек, что кажется маловероятным, так что переживать не стоит. Кроме того, в яблочных и грушевых косточках содержатся витамин B17, который встречается в природе в малом количестве, йод, белок и жирные кислоты.

Лимоны и апельсины

Горький вкус косточек лимона и апельсина обусловлен наличием лимонина — вещества с противовирусными свойствами. Однако в семенах лимона также присутствует салициловая кислота — основной компонент аспирина. Если у вас болит голова, не спешите за лекарствами, попробуйте пожевать несколько косточек лимона, возможно, это поможет. Но помните, что их нужно именно жевать, иначе пользы не будет. В косточках цитрусовых также содержится витамин B17, который может помочь в борьбе с раком и грибковыми заболеваниями, а также витамин Е, известный как эликсир красоты.

Виноград

Употребление винограда с косточками рекомендуется людям с сердечными заболеваниями. Косточки винограда обладают противовоспалительными свойствами и полезны при лечении колита, гастрита, инфекций мочевыводящих путей и кишечника. Не стоит бояться есть виноград с косточками — это не повлияет на процесс пищеварения.

Финики

Мало кто задумывается о пользе финиковых косточек. Однако исследования показывают, что они содержат больше белка и жиров, чем мякоть фрукта. Это отличный источник минералов, таких как селен, медь, калий и магний, а порошок из финиковых косточек используется для лечения расстройств желудочно-кишечного тракта и различных воспалительных заболеваний. Кроме того, из косточек финика уже давно делают кофе. Считается, что финиковая косточка помогает при изжоге и способствует улучшению пищеварения.

Арбуз

Арбузные семечки никогда не пользовались особой популярностью, но их также можно есть. Они богаты цинком и железом, а также клетчаткой и белком. Косточки могут помочь в регулировании уровня сахара в крови и улучшении состояния кожи.

Арбузные семечки традиционно используются в кухнях Ближнего Востока и Азии, а также в Судане, Египте и Нигерии. Из них можно делать муку и получать масло, но чаще всего их едят как подсолнечные или тыквенные семечки.

Дыня

Семена дыни, если их не разжевывать, быстро выводятся из организма естественным путем, однако они содержат ценные пищеварительные ферменты, которые могут помочь при расстройствах желудка, если их разгрызать. Семена дыни также эффективно очищают печень и поджелудочную железу и способствуют снижению уровня сахара.

Косточки и семена, которые лучше не есть

Косточки вишни, персиков, нектаринов, слив и абрикосов содержат вещество амигдалин. Этот гликозид, присутствующий в косточках многих растений, придает им горький вкус. Под действием желудочного сока амигдалин распадается на глюкозу и синильную кислоту, которая и обуславливает токсичность ядрышек вишни. В косточках вишни амигдалина немного, и если вы случайно съели несколько ягод с косточкой, ничего страшного не произойдет. Опасность представляет намеренное употребление косточек в большом количестве. При температуре выше 75 градусов амигдалин разрушается, и синильная кислота не образуется, поэтому компоты и варенье из вишни абсолютно безопасны.