Победитель 2024 года в категории «Лучшая диета» по версии U.S. News & World Report также помогает в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, деменцией, раком, депрессией и ожирением.

Средиземноморская диета заняла первое место в таких категориях, как «Самая простая в соблюдении диета», «Лучшая диета для семьи», «Лучшая диета для здорового питания», «Лучшая диета для диабета, костей и суставов» и «Здоровое питание для сердца», согласно отчету.

Диета DASH (диетические подходы к лечению гипертонии) заняла вторую позицию в списке лучших диет, а диета MIND (средиземноморско-дашское вмешательство при нейродегенеративной задержке) оказалась на третьем месте среди 30 представленных диет. Все три лидирующие диеты основаны на растительном питании, акцентируя внимание на фруктах и овощах, цельных злаках, бобах и семенах, сообщает Aussiedlerbote.

Комитет из 43 экспертов в области питания впервые оценил веганскую диету, которая заняла третье место в категории лучших растительных диет. Среди других диет, получивших новую оценку в 2024 году, можно выделить диету Дюкана (28 из 30 лучших диет в целом), диету Herbalife Nutrition (29 из 30 диет), диету HMR (Health Management Resources) (21 из 30 диет) и ее родственный бренд Profile Plan (19 из 30 диет), а также диету Plantstrong (ранее Engine 2), которая заняла 15-е место в категории лучших диет в целом.

«Мир диет и питания может быть перегружен дезинформацией и неточными заявлениями о здоровье», — отметила Гретель Шуэллер, управляющий редактор по вопросам здоровья в U.S. News & World Report, в своем электронном письме.

«Поэтому U.S. News выполняет всю работу за своих пользователей, собирая информацию от признанных на национальном уровне экспертов в области медицины и питания, чтобы определить, какие диеты занимают лидирующие позиции по полноте питания, простоте соблюдения и способствованию здоровому образу жизни в долгосрочной перспективе», — добавила она.

Что собой представляет средиземноморский стиль питания?

Исследования показывают, что средиземноморская диета может снизить риск развития диабета, повышенного уровня холестерина, слабоумия, потери памяти, депрессии и рака груди. Этот план питания, который больше напоминает стиль жизни, чем ограниченную диету, также связан с укреплением костей, здоровьем сердца и увеличением продолжительности жизни.

Диета отличается простотой приготовления блюд на основе растительных продуктов, при этом основную часть каждого приема пищи составляют фрукты и овощи, цельные злаки, бобы и семена, немного орехов, а также большое внимание уделяется оливковому маслу высшего сорта. Жиры, кроме оливкового масла, такие как сливочное, употребляются редко, если вообще употребляются, а сахар и рафинированные продукты — только по особым случаям.

Красное мясо используется редко, обычно только для придания аромата блюдам. Употребление здоровой жирной рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, поощряется, в то время как яйца, молочные продукты и птица потребляются в значительно меньших количествах, чем в традиционной западной диете.

Социальное взаимодействие во время еды и физическая активность являются основополагающими принципами средиземноморского стиля питания. Изменения в образе жизни, включенные в диету, включают прием пищи в кругу друзей и семьи, общение за столом, осознанное наслаждение любимыми блюдами, а также активные физические упражнения.

Последнее место в рейтинге экспертов

На последнем месте в списке 30 лучших диет оказалась диета сыроедения, которая рекомендует употребление пищи, не подвергавшейся «варке, обработке, микроволновой печи, облучению, генной инженерии или воздействию пестицидов или гербицидов», согласно отчету.

Хотя эти характеристики могут показаться здоровыми, диета слишком ограничивает рацион и может быть небезопасной для некоторых людей, отмечается на сайте U.S. News & World Report. На самом деле, приготовление некоторых продуктов «позволяет разнообразить рацион и увеличить потребление белка и других необходимых питательных веществ», — говорит доктор Ванита Рахман, врач по внутренним болезням и директор клиники Медицинского центра Барнарда в Вашингтоне.

«Самый безопасный и здоровый способ употребления сырых продуктов — это часть цельнозерновой растительной диеты, богатой сырыми фруктами и овощами, а также вареной чечевицей, фасолью, зерном и овощами», — добавила Рахман в своем отзыве на сайте.

Популярная кето-диета заняла 25-е место в общем рейтинге, но получила первое место в категории «Лучшие быстрые методы похудения», согласно отчету. Тем не менее, эксперты считают, что эта диета, предполагающая ограничение углеводов до 20 граммов в день, слишком строга для длительного соблюдения.

«Я вижу много людей, которые начинают соблюдать кето-диету, когда хотят похудеть, а затем прекращают, когда не могут ее придерживаться. Этой диеты трудно придерживаться, и многие на самом деле (следуют не кето, а низкоуглеводной диете)», — говорит зарегистрированный диетолог и участница дискуссии Аманда Сауседа в своем обзоре на сайте U.S. News & World Report.

Люди с заболеваниями сердца, печени и почек, а также с некоторыми видами рака не должны придерживаться этой диеты, отмечается в отчете. Дети, которым врач не рекомендовал похудеть, беременные женщины и спортсмены с высокими результатами также не должны следовать кето-диете.

Обзор исследований 2023 года выявил опасения, что соблюдение кето-диеты более двух лет может привести к снижению когнитивных способностей, дефициту питательных веществ, образованию камней в почках, сердечным заболеваниям и потере мышечной массы.