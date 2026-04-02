Независимо от того, используете ли вы красный или белый лук, его резкий и интенсивный запах способен вызвать слезы при нарезке. Издание PrzyślijPrzepis делится советами, как нарезать лук без слез.

Почему мы плачем при нарезке лука

Ферменты и сера, содержащиеся в соке лука, способствуют образованию летучих соединений, которые попадают в воздух и вызывают слезотечение при нарезке этого овоща, независимо от его сорта.

Как нарезать лук без слез

Одним из ключевых моментов при чистке и нарезке лука является использование очень острого ножа. Тупой или слегка ржавый инструмент — это худшее, что может произойти при резке. Сильное давление на овощ вместо плавного разрезания приводит к выделению сока, содержащего серу. Это раздражает глаза и вызывает слезы, а иногда и чихание, что приводит к очищению носовых пазух.

Наиболее эффективный способ избежать слез при нарезке лука — поместить овощ в морозильник примерно на 10 минут перед началом работы. Это изменяет его структуру и предотвращает выделение летучих соединений, раздражающих глаза. Кроме того, после кратковременной заморозки вы сможете быстрее и легче нарезать лук, а его кусочки не будут трескаться и расслаиваться.

Охлаждение в холодильнике может оказаться недостаточным, тогда как короткое время в морозильной камере значительно упростит задачу.

Как правильно жарить лук?

Лук следует нарезать мелкими кубиками, при этом кусочки должны быть одинакового размера. Не стоит бросать лук на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Лучше всего разместить кусочки лука на сковороде, разогретой до средней температуры, с достаточным количеством жира, чтобы слегка покрыть лук.

Если вам нравится маслянистый вкус лука, а масло быстро подгорает на сковороде, есть простое решение. Просто добавьте немного подсолнечного масла к сливочному маслу.

Источник: 1001sovet